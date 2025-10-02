România își va consolida apărarea pentru a elimina manipulările Moscovei. Ovidiu Cîmpean: „Protejarea spațiului informațional e o problemă de siguranță națională”

Implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 a fost confirmată recent de președintele Nicușor Dan. Pentru a elimina riscurile legate de influența Moscovei, România își va întări capacitatea de apărare pe toate planurile. „Este o chestiune de siguranță națională”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean: Vom promova legi noi, vom consolida instituțiile de apărare și ne vom asigura că România nu mai cade victimă manipulărilor Moscovei| Foto: Ovidiu Cîmpean

Recent, în cadrul unei conferințe desfășurate la Timișoara, președintele Nicușor Dan a confirmat informațiile legate de implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

„Ceea ce a anunțat președintele României la Timișoara nu trebuie tratat cu superficialitate: există dovezi clare privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale anulate de anul trecut”, transmite deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

România își va consolida apărarea pentru a elimina manipulările Moscovei. Ovidiu Cîmpean: „Protejarea spațiului informațional e o problemă de siguranță națională”

Liberalul clujean atrage atenția că maniplările desfășurate de Moscova reprezintă un semnal de alarmă „pentru întreaga clasă politică și pentru instituțiile statului”.

În acest sens, România își va consolida capacitatea de apărare, inclusiv în ceea ce privește spațiul informațional, aspecte ce reprezintă o chestiune de siguranță națională.

„Protejarea spațiului nostru informațional nu este doar o chestiune de tehnologie, ci de siguranță națională.

Vom promova legi noi, vom consolida instituțiile de apărare și ne vom asigura că România nu mai cade victimă manipulărilor Moscovei.

Viitorul copiilor noștri nu se joacă la ruleta rusească”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Nicușor Dan a precizat, marți, că sunt dovezi clare cu privire la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Astfel, raportul Parchetului General a reprezentat o dovadă în plus privind implicarea Rusiei în campania electorală.

