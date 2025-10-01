Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Decizie esențială de sănătate publică! Vaccinarea gratuită anti-HPV se extinde și pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani”

Aproximativ 1,5 milioane de persoane devin eligibile pentru vaccinarea gratuită anti-HPV în urma extinderii proiectului pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 de ani. „Un pas major pentru sănătatea publică din România”, spune inițiatorul proiectului, deputatul Ovidiu Cîmpean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: Vaccinarea gratuită anti-HPV se extinde și pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani| Foto: Ovidiu Cîmpean

Din 1 octombrie 2025, vaccinarea anti-HPV devine gratuită pentru tinerii din România.

„Începând cu 1 octombrie, vaccinarea anti-HPV devine gratuită pentru tinerii din România. Este o decizie de sănătate publică esențială, rezultatul legii pe care am inițiat-o, care va proteja milioane de români de bolile cauzate de infecția cu HPV”, a anunțat, miercuri, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Extinderea vaccinării gratuite anti-HPV pentru fete și băieți, până la vârsta de 26 de ani, precum și facilitarea accesului pentru prevenție la nivel national reprezintă un proiect legislativ inițiat de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL).

„Noutatea majoră este că programul se extinde acum și pentru cohorta de 19 – 26 de ani, ceea ce înseamnă că aproximativ 1,5 milioane de persoane devin eligibile pentru vaccinare gratuită”, explică parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Beneficiile vaccinării anti-HPV

Vaccinul HP protejează împotriva:

*cancerului de col uterin (responsabil pentru 99% din cazuri),

*cancerului vaginal, vulvar, anal și penian,

*verucilor genitale și altor leziuni precanceroase.

Administrarea vaccinului se face după schema:

*2 doze pentru copiii și adolescenții între 11 și 14 ani;

*3 doze pentru persoanele cu vârsta de 15 ani și peste.

Vaccinarea se realizează de către medicii de familie, epidemiologi, specialiști în boli infecțioase sau pediatrie, înregistrați în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV).

În România doar 12,5 dintre femeile eligibile s-au vaccinat până acum. În București, Cluj și Ilfov, acoperirea ajunge la 28,5%, dar în multe județe rămâne mult sub media națională.

România are cea mai mare rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din UE, de peste patru ori media europeană.

„Extinderea gratuității pentru categoria 19–26 ani este un pas major pentru ca România să se alinieze obiectivelor Organizației Mondiale a Sănătății de eliminare a cancerului de col uterin.

Invit părinții, adolescenții și tinerii să se informeze și să discute cu medicul de familie. Vaccinarea anti-HPV este sigură, eficientă și salvează vieți”, a adăugat deputatul liberal Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Eliminarea cancerului de col uterin – un obiectiv realizabil

Strategia globală a Organizației Mondiale a Sănătății pentru eliminarea cancerului de col uterin stabilește obiective clare:

*90% dintre fete să fie vaccinate împotriva HPV înainte de vârsta de 15 ani;

*70% dintre femei să participe la screening periodic până la 35 de ani și din nou la 45 de ani;

*90% dintre femeile diagnosticate să beneficieze de tratament adecvat.

Extinderea programului de vaccinare anti-HPV la categoria de vârsta 19-26 reprezintă un pas important în alinierea României la aceste obiective.

