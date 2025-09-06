Vaccinarea anti-HPV va fi gratuită până la 26 de ani. Ovidiu Cîmpean: „Clujul poate fi modelul care arată României că un viitor fără HPV este posibil.”

Deputatul clujean, Ovidiu Cîmpean (PNL), a participat, vineri, 5 septembrie 2025, la o întâlnire a Coaliției Cluj-Napoca HPV Free City.

Vacccinarea anti-HPV, gratuită până la 26 de ani de la 1 octombrie | Foto: Facebool, Ovidiu Cîmpean

La întânire s-a discutat despre cum educația, vaccinarea și informarea corectă ajută la prevenirea cancerelor cauzate prin HPV.

Vaccinarea anti-HPV, gratuită până la 26 de ani de la 1 octombrie

„Sunt bucuros că în urma inițiativei mele legislative, începând cu 1 octombrie, vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru tinerii între 11 și 26 de ani. Este un pas concret, care înseamnă protecție, șanse egale și vieți salvate. Federația Tinerilor din Cluj are un rol central: mobilizează tinerii, îi transformă în ambasadori ai sănătății și duce mesajul de prevenție în școli și comunități. Alături de ei, toți partenerii din coaliție (instituții, medici, ONG-uri și companii) demonstrează că doar împreună putem reuși”, a transmis Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Deputatul a transmis că împreună cu membrii din Federația Tinerilor din Cluj și-a propus următoarele:

Creșterea acoperirii vaccinale anti-HPV cu 40% în următorii 3 ani;

Programe educaționale în cel puțin 30 de școli și licee din județ;

Campanii de conștientizarea în universitățile clujene;

Campanii de informare și combatere a miturilor despre vaccinare;

Acces echitabil la informație și vaccin pentru comunități vulnerabile.

Ovidiu Cîmpean: „Clujul poate fi modelul care arată României că un viitor fără HPV este posibil”

„Vara aceasta am dus mesajul prevenției acolo unde sunt tinerii, la marile festivaluri ale României. Au vorbit despre vaccinarea anti-HPV și au promovat sănătatea publică. Clujul poate fi modelul care arată României că un viitor fără HPV este posibil”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: