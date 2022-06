Planta care calmează arsurile solare. Întărește sistemul imunitar și stimulează creșterea părului

Planta care calmează arsurile solare, cu multe beneficii pentru organism. Această plantă este folosită din cele mai vechi timpuri în medicina naturistă.

Planta care calmează arsurile solare, cu multe beneficii pentru organism

Planta care calmează arsurile solare, cu multe beneficii pentru organism. Planta care este folosită în medicina naturistă din cele mai vechi timpuri este ridichea neagră.

Ridichea neagră este ușor de recunoscut după aspectul său și aroma puternică pe care o are datorită diferiților compuși chimici pe care această plantă îi folosește ca sistem de apărare împotriva dăunătorilor externi.

Planta care calmează arsurile solare. Întărește sistemul imunitar

Planta care calmează arsurile solare, cu multe beneficii pentru organism. Sezonul cald începe să-și facă prezența, iar multe persoane care au pielea mai sensibilă se pot trezi cu arsuri provocate de soarele puternic. Conform ultimelor studii s-a dovedit că sucul din ridiche neagră poate calma arsurile solare, rănile ușoare și erupțiile cutanate.

De asemenea, această plantă poate întări sistemul imunitar. O imunitate activă ţine organismul departe de toxine, bacterii infecţioase, celule cancerigene şi alţi patogeni. Astfel, consumul regulat de ridiche neagră va accelera producţia de celule albe. În plus, corpul are nevoie de vitamina C şi alte minerale, precum magneziu, ridichea neagră oferind cantitatea necesară de vitamina C şi magneziu, ambele esenţiale pentru întărirea sistemului imunitar, potrivit csid.ro.

Totodată, planta care calmează arsurile solare poate trata și tulburările digestive. Ridichea neagră stimulează activitatea bilei și ajută la eliminarea toxinelor din organism, mai ales din ficat.

Planta care calmează arsurile solare. Stimulează creșterea părului

Pe lângă beneficiile menționate mai sus, planta care calmează arsurile solare ajută și la stimularea creșterii părului. Potrivit sfatulmedicului.ro, sucul de ridiche neagră stimulează creșterea și îngroșarea firelor capilare.

Ridichea neagră scade totodată nivelul colesterolului rău LDL din sânge, prevenind formarea plăcii de aterom la nivelul arterelor.

