SC CORAL IMPEX SRL – Informare

INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 46496/27.05.2025 INCHEIAT CU PRIMARIA COMUNEI FLORESTI,

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 01.09.2025 – 15.09.2025, in intervalul orar 22:00 – 04:00, va efectua actiunea de dezinsectie pe raza domeniului public al comunei Floresti.Precizăm faptul că perioada de execuție se poate prelungi in funcție de condițiile meteorologice.

Produsul utilizat pentru serviciul de dezinsecție este CYMINA SUPER, cu o concentrație de 50 ml în 3 l apă. Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, să își ia toate măsurile pentru a nu intra in raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat. De asemenea, rugăm proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal să țină ferestrele închise în perioada 01.09.2025 – 15.09.2025 intervalul orar 22:00 – 04:00.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

OCHI: Aruncați orice lentile de contact. Spălați imediat și bine cu apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând larg pleoapele. Solicitați asistență medicala dacă problema persistă.

PIELE: Pentru a scoate hainele contaminate. Faceți un duș imediat. Sunați imediat un medic.Spălați hainele contaminate înainte de a le folosi din nou.

INHALARE: Duceți subiectul la aer curat. Dacă respirația se oprește, practicați respirația artificială. Sunați imediat un medic.

INGESTIE: Sunați imediat un medic. Nu induceți vărsături. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medicul dumneavoastră.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a comunei Floresti, să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0264 595 606 sau e-mail:coral_clujnapoca@coralimpex.ro.

https://coralimpex.ro/, https://coralimpex.ro/deratizare/ si https://coralimpex.ro/dezinsectie/.