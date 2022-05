Alimentul recomandat fumătorilor și diabeticilor: curăță plămâni și scade colesterolul

Alimentul recomandat fumătorilor și diabeticilor. Leguma care ajută la curățarea plămânilor și scade colesterolul.

Broccoli, leguma recomandată diabeticilor. FOTO: Ziarul Lumina



Alimentul recomandat fumătorilor și diabeticilor. Una dintre plantele cele mai bune când vine vorba de reducerea glicemiei, detoxifierea organsimului sau prevenirea cancerului este broccoli. Această plantă conține sulforafan, o substanță extrem de importantă în procesul de detoxifiere.



Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Sulforafanul se găsește în broccoli, conopidă, varză sau kale. Conform unor studii, această substanță ajută în proceul de detoxifiere și reduce riscul formării unor tumori maligne.

Sulforafanul ajută și în controlul glicemiei la persoanele diabetice. Această substanță previne constipația și ajută în cazul traumatismelor cerebrale.

Ce este de fapt broccoli – leguma recomandată fumătorilor

Leguma provine din zona mediteraneană, iar denumirea provine din Italia, din cuvântul „broccolo”. Este o sursă bogată de glucozinolați, fitonutrienți și flavonoizi precum kaempferolul și alți compuși antioxidanți importanți.

CITEȘTE ȘI:

Fructul care previne apariția bolii Alzheimer, cu multe beneficii pentru sănătate. Reduce riscul de astm și diabet

Leguma cu multe beneficii pentru organism, consumată des de români. Scade tensiunea arterială și întărește oasele



Leguma are un conținut ridicat de carbohidrați care sunt formați în principal din fibre, zaharuri precum fructoza, glucoză și zaharoză, dar și cantități mici de lactoză și maltoză. Leguma verde are un conținut bogat de vitamine și minerale precum: betacaroten, luteină, zeaxantină, tiamină, niacin, vitamina A, C, complex de vitamina B, calciu, magneziu, fier, zinc, fosfor și potasiu.

Cum ajută broccoli diabeticii

Datorită sulforafanului și a kaempferolului din compoziția cruciferului, acesta este un aliment ce poate îmbunătăți rezistența la insulină la pacienții diagnosticați cu diabet zaharat.

Broccoli este un bun detoxifiant pentru corp deoarece are în compoziție vitamina C, sulf și aminoacizi. Astfel, ajută la îndepărtarea toxinelor și a radicalilor liberi precum acidul uric din organism și purifică sângele.

CITEȘTE ȘI: