„U” Cluj are din nou ghinion la trofeu! Ardelenii au pierdut Supercupa în fața Craiovei

Universitatea Cluj a pierdut Supercupa României în fața Universității Cluj. A fost egalitate în timpul regulamentar, 1-1, însă oltenii s-au impus după loviturile de departajare, scor 5-3.

Universitatea Cluj s-a duelat cu Universitatea Craiova în Supercupa României / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea Cluj a pierdut Supercupa României în fața Universității Cluj. A fost egalitate în timpul regulamentar, 1-1, însă oltenii s-au impus după loviturile de departajare, scor 5-3.

Este al treilea trofeu pe care alb-negrii îl pierd în fața Craiovei în ultimele două luni, după finala Cupei României și titlul de campioană din sezonul trecut.

Oltenii au început mai bine meciul din Bănie și au ratat primele ocazii încă din minutul 3, când Nsimba a reluat modest din interiorul careului. Clujenii au răspuns prin Alibek Aliev, însă suedezul a finalizat slab.

Craiova avea să deschidă scorul cu puțin timp înainte de finalul primei reprize. Anzor l-a lansat excelent în adâncime pe Nsimba, care a păcălit marcajul şi l-a învins pe Lefter cu un şut la colţul scurt din careu.

Formația antrenată de Filipe Coelho și-a dublat avantajul în prelungirile primei părți, dar reușita lui Carlos Mora a fost anulată pentru ofsaid. Pauza a fost un sfetnic bun pentru clujeni, care au revenit cu forțe proaspete de la vestiare și au restabilit egalitatea la prima ocazie importantă.

Alex Chipciu a trimis o pasă peste defensiva adversă către Macalou, iar jucătorul ivorian a recentrat în fața porții. Transferat în această vară de la CFR Cluj, Alibek Aliev a reluat în plasă și a semnat primul său gol în meciurile oficiale pentru alb-negrii.

Reușita Clujului i-a dat peste cap pe olteni, care au mai încasat un gol. Marius Ștefănescu l-a învins din nou pe Sava, însă fostul jucător al lui Konyaspor s-a aflat în poziție neregulamentară iar golul nu a fost validat.

Campioana putea da lovitura cu puțin timp înainte de final, însă șutul lui Cicâldău din minutul 83 a lovit bara transversală, iar meciul s-a decis după loviturile de departajare.

Assad Al-Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora și Anzor au marcat pentru olteni, în timp ce Chipciu, Ștefănescu și Drammeh au punctat pentru ardeleni. Issouf Macalou a semnat singura ratare la loviturile de departajare.

Echipele de start

Universitatea Craiova : Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram

: Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram „U” Cluj: Lefter - Stanojev, Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev

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