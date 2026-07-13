Alertă în Republica Moldova! O dronă rusească a explodat la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău.

O dronă de tip Shahed-136, utilizată de armata rusă, a căzut și a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea localității Copanca, din raionul Căușeni, în Republica Moldova.

O dronă de tip Shahed-136, utilizată de armata rusă, a căzut și a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea localității Copanca, din raionul Căușeni, în Republica Moldova. | Imagine generată cu ajutorul AI

În noaptea de duminică spre luni, o dronă rusească de tip Shahed-136 a explodat după ce s-a prăbușit în apropierea localității Copanca, din sudul Republicii Moldova.

Autoritățile de la Chișinău spun că aparatul a survolat spațiul aerian al țării în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odesa din Ucraina.

Incidentul s-a produs în apropierea satului Copanca, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău. Potrivit autorităților moldovene, drona s-a prăbușit, a explodat la impact și a provocat un incendiu, fără a face victime.

Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău : Drona a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova

Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău au precizat că este vorba despre o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Zona a fost securizată

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, apelul la serviciul de urgență 112 a fost primit în jurul orei 01:03. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri, care au lichidat incendiul și au securizat perimetrul.

Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că va continua colaborarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității Republicii Moldova, în contextul amenințărilor generate de războiul din Ucraina.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: