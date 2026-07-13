Chipciu nu stă cu gândul la Supercupă: „Succesul adevărat ar fi cu Dinamo Kiev!”

Căpitanul Universității Cluj, Alexandru Chipciu, spune că echipa nu are motive să privească înfrângerea din Supercupa României ca pe un eșec.

Căpitanul Universității Cluj, Alexandru Chipciu, spune că echipa nu are motive să privească înfrângerea din Supercupa României ca pe un eșec. | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea Cluj a pierdut Supercupa României în fața Universității Craiova, după 1-1 în timpul regulamentar și 3-5 la loviturile de departajare.

La finalul partidei, Alexandru Chipciu a avut un discurs optimist și le-a transmis colegilor că trebuie să privească dincolo de rezultatul final.

Experimentatul mijlocaș consideră că adevărata provocare este dubla cu Dinamo Kiev din preliminariile UEFA Europa League.

„Trebuie să prețuiești și momentele în care nu câștigi”

Chipciu a explicat că simpla prezență într-o finală este o performanță și că înfrângerile fac parte din cariera oricărui fotbalist.

„Noi trebuie să fim mulțumiți și cu aceste medalii. Ca să ajungi aici să joci Supercupa trebuie să faci ceva bine în sezonul precedent. În cariera mea am pierdut și am câștigat finale peste tot. Trebuie să prețuiești și momentele astea, când nu câștigi o finală. Nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți”, a declarat căpitanul Universității Cluj.

Acesta a subliniat că meciul a fost echilibrat și că ambele formații au avut șanse de a câștiga trofeul.

„Am avut și noi ocazii, și ei au avut bară, deci nu avem ce să ne reproșăm”, a adăugat mijlocașul.

Calificarea cu Dinamo Kiev, obiectivul principal

Chipciu spune că eliminarea formației ucrainene din preliminariile UEFA Europa League ar reprezenta un succes chiar mai important decât câștigarea Supercupei.

„Dacă i-am scoate pe cei de la Dinamo Kiev la loviturile de departajare ar fi un succes mai mare decât dacă am fi învins-o pe Craiova. Dar până atunci vom avea un meci foarte greu. Ei au jucători de un nivel foarte mare, însă noi vom încerca să mergem mai departe”, a afirmat acesta.

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României după ce s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare. În timpul regulamentar au marcat Steven Nsimba pentru olteni și Alibek Aliev pentru Universitatea Cluj. La penalty-uri, singura ratare le-a aparținut clujenilor, prin Issouf Macalou.

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