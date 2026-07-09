Constructorul va repara pe cheltuiala sa porțiunea surpată de pe Autostrada A10 Sebeș–Turda. Când ar putea fi redeschis tronsonul?

Constructorul lotului 4 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda și-a asumat executarea lucrărilor de remediere a surpării produse la kilometrul 66, precum și suportarea integrală a costurilor.

Constructorul lotului 4 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda și-a asumat executarea lucrărilor de remediere a surpării produse la kilometrul 66, precum și suportarea integrală a costurilor. | Foto: Asociația Pro Infrstructură - Facebook

Constructorul lotului 4 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda și-a asumat executarea lucrărilor de remediere a surpării produse la kilometrul 66, precum și suportarea integrală a costurilor, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Proiectarea lucrărilor va începe în 13 iulie și este estimată să dureze aproximativ o lună, iar consolidarea zonei afectate ar urma să fie finalizată în circa două luni, a anunțat CNAIR printr-o postare pe Facebook.

Constructorul suportă integral costurile reparațiilor

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în urma unei întâlniri dintre echipele tehnice ale companiei și reprezentanții constructorului PORR, a fost stabilită soluția de remediere definitivă a surpării de teren produse săptămâna trecută la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda, pe lotul 4.

Potrivit CNAIR, constructorul și-a asumat atât executarea lucrărilor de remediere, cât și suportarea integrală a costurilor necesare pentru refacerea sectorului afectat.

Lucrările încep în 13 iulie

Conform calendarului anunțat de CNAIR, proiectul tehnic pentru remedierea zonei va începe luni, 13 iulie, și va fi elaborat în aproximativ o lună. Ulterior, lucrările de consolidare sunt estimate să dureze încă două luni.

Pe întreaga perioadă, sectorul afectat va fi monitorizat permanent, iar CNAIR a anunțat că va informa periodic opinia publică cu privire la stadiul lucrărilor și la momentul în care tronsonul va putea fi redeschis în condiții de siguranță.

Trafic deviat pe DN1

Pe durata intervențiilor, circulația pe sensul Unirea – Turda este deviată pe DN1, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un traseu de aproximativ 19,2 kilometri, cu circa cinci kilometri mai lung decât varianta pe autostradă.

CNAIR explică faptul că soluția a fost aleasă deoarece zona instabilă afectează direct calea de rulare pe acest sens de mers. Deviarea traficului pe DN1 permite îndepărtarea participanților la trafic de sectorul afectat și evită suprasolicitarea zonei prin dirijarea întregului trafic, inclusiv a vehiculelor de mare tonaj, în apropierea surpării.

În schimb, circulația pe sensul Turda – Unirea se desfășoară în continuare pe autostradă.

Reprezentanții CNAIR precizează că măsura este una temporară și va fi ridicată imediat ce condițiile de siguranță vor permite reluarea circulației pe întreg tronsonul.

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