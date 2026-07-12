Mii de oameni la Mărișel, la sărbătoarea de la Crucea Iancului. Emil Boc: „Avram Iancu este parte din identitatea noastră”.

Mii de oameni au participat, duminică, la sărbătoarea de la Crucea Iancului din Mărișel.

Mii de oameni la Mărișel, la sărbătoarea de la Crucea Iancului. Emil Boc: „Avram Iancu este parte din identitatea noastră”|Foto: Emil Boc -Facebook

Mii de moți și turiști, din țară și din străinătate s-au adunat duminică, 12 iulie, la sărbătoarea de la Crucea Iancului din Mărișel.

Mii de oameni la Mărișel, la sărbătoarea de la Crucea Iancului|Foto: Emil Boc - Facebook

Printre participanți s-au numărat primarul Clujului Emil Boc, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, eurodeputatul Daniel Buda, prefectul Clujului Maria Forna, deputatul Radu Moisin și deputatul Remus Lăpușan, consilieri județeni clujeni și primari ai comunelor din zonă.

Mii de oameni la Mărișel, la sărbătoarea de la Crucea Iancului. Emil Boc: „Avram Iancu este parte din identitatea noastră”.

Sărbătoarea de la Crucea Iancului din Mărișel a făcut loc emoției vii, la 154 de ani de la plecarea lui Avram Iancu în eternitate.

„Avram Iancu nu este doar un nume din manualele de istorie. El este parte din identitatea noastră, din memoria și din conștiința acestui neam”, a transmis primarul Emil Boc în mesajul său.

Primarul Clujului Emil Boc: „Avram Iancu este parte din identitatea noastră”|Foto: Emil Boc - Facebook

Copii și tineri, părinți și bunici au adus un omagiu celui care a apărat libertatea și demnitatea poporului român:

„Când atâtea generații se întâlnesc în același loc pentru același ideal, înțelegem că adevăratele valori nu îmbătrânesc niciodată.

Astăzi, la Crucea Iancului, am simțit încă o dată că eroii nu trăiesc doar în cărțile de istorie. Ei trăiesc în inimile oamenilor care le duc mai departe valorile”, a adăugat primarul Emil Boc, care a arătat că memoria se păstrează nu doar prin comemorări, ci mai ales prin felul în care oamenii trăiesc și muncesc în comunitate.

Participanții au avut parte de un regal folcloric, iar printre cei care i-a încântat s-a regăsit și interpretul Nicolae Furdui Iancu.

După cum a arătat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, sărbătoarea care a reunit mii de participanți este cea mai frumoasă dovadă că memoria lui Avram Iancu rămâne vie și continuă să dăinuie în sufletele românilor. Crăișorul Munților rămâne un exemplu de demnitate și curaj:

„La Sărbătoarea de la Crucea Iancului, de la Mărișel, am simțit emoția oamenilor veniți să-l cinstească pe cel care a rămas pentru totdeauna Crăișorul Munților.

Să-l păstrăm mereu în inimile noastre și să-l iubim așa cum și el și-a iubit națiunea”, a transmis în mesajul său Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Omagiu adus Crăișorului Munților, la Mărișel. Printre participanți s-au numărat primarul Clujului Emil Boc, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, eurodeputatul Daniel Buda, prefectul Clujului Maria Forna, deputatul Radu Moisin și deputatul Remus Lăpușan, consilieri județeni clujeni și primari ai comunelor din zonă.|Foto: Daniel Buda - Facebook

În acest an, sărbătoarea tradițională dedicată lui Avram Iancu a ajuns la a 51-a ediție. Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate memoriei Crăișorului Munților și eroilor moți ai Revoluției de la 1848–1849.

„Am adus un omagiu lui Avram Iancu, simbol al curajului, demnității și al luptei pentru libertatea și drepturile românilor din Transilvania. Cinste memoriei lui Avram Iancu și tuturor moților care au scris, cu prețul vieții, una dintre cele mai demne pagini din istoria României!”, a transmis și liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda.

Crucea Iancului reprezintă un loc cu profundă încărcătură istorică și spirituală.

„Este un loc al memoriei naționale, un loc care mustește de istorie, unitate și respect față de înaintașii noștri. Aici, spiritul lui Avram Iancu continuă să inspire și astăzi prin valorile pe care le-a apărat cu prețul propriei vieți.

Prin exemplul său, ne-a lăsat o moștenire care depășește timpul: aceea că libertatea și demnitatea trebuie apărate cu responsabilitate, solidaritate și credință”, a declarat prefectul Clujului, Maria Forna.

Sărbătoarea de la Crucea Iancului din Mărișel este un eveniment tradițional ce reunește anual mii de oameni din țară și din străinătate, care vin să aducă un omagiu eroului Revoluției de la 1848 și păstrează vie amintirea luptei pentru demnitate și identitatea națională.

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