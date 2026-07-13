Ce decădere pentru Zouma! Francezul a semnat cu un club promovat din al treilea eșalon

Ajuns în România ca o adevărată vedetă, fundaşul Kurt Zouma (31 de ani) nu a impresionat în tricoul CFR-ului, club de care s-a despărțit după doar patru luni.

Kurt Zouma a disputat doar patru meciuri pentru CFR / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, Zouma s-a confruntat cu mari probleme medicale la ambii genunchi, motiv pentru care nu a putut juca la adevărata sa valoare în campionatul României.

La scurt timp după plecarea de la CFR, el a bătut palma cu Al-Wasl, echipă care evoluează în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, însă de care s-a despărţit la finalul acestui sezon după ce n-a bifat n-a bifat nicio apariţie vreme de cinci luni.

Cu toate acestea, fundaşul francez n-a rămas prea multă vreme fără echipă iar în această lună a ajuns la un acord cu Palm City, echipă care a promovat în al doilea eşalon din Emiratele Arabe Unite la finalul sezonului trecut.

„Clubul de fotbal Palm City este mândru să-l primească pe Kurt Zouma în familia Palm City. Câştigător al Ligii Campionilor UEFA. Câştigător al Premier League. Unul dintre cei mai realizaţi fundaşi din Europa.

Cea mai mare achiziţie a noastră de până acum. Kurt aduce leadership, experienţă şi o mentalitate de câştigător dezvoltate la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial. Prezenţa sa va întări echipa noastră atât pe teren, cât şi în afara lui, pe măsură ce continuăm să ne urmărim ambiţiile.

Împreună, îmbrăţişăm provocarea care ne aşteaptă cu un obiectiv clar: promovarea şi concurarea pentru titlul din Prima Divizie a Emiratelor Arabe Unite. Suntem încrezători că experienţa, profesionalismul şi mentalitatea de învingător ale lui Kurt vor juca un rol vital în atingerea obiectivelor noastre. Bun venit la Palm City, Kurt Zouma”, au scris cei de la Palm City FC pe reţelele de socializare.

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