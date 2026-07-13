Vreme frumoasă la Cluj-Napoca. Soarele domină ziua de luni, iar temperaturile ajung la 24 de grade!

Clujenii au parte de o zi cu vreme plăcută și cer predominant senin. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei, iar meteorologii nu anunță ploi.

Luni, 13 iulie, vremea va fi frumoasă în Cluj-Napoca. | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Luni, 13 iulie, vremea va fi frumoasă în Cluj-Napoca. Dimineața a început cu 16 grade Celsius, iar până după-amiază temperaturile vor ajunge la aproximativ 24 de grade.

Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei, iar șansele de precipitații sunt inexistente. Vântul va sufla slab, cu o viteză de aproximativ 5 km/h, în timp ce umiditatea aerului se menține ridicată în prima parte a zilei.

Spre seară, valorile termice vor scădea treptat, iar pe timpul nopții sunt așteptate minime de aproximativ 14 grade.

Urmează zile mai călduroase

Începând de marți, temperaturile vor continua să crească. Maximele vor ajunge la 27 de grade, însă sunt posibile furtuni izolate.

Mijlocul săptămânii aduce și mai multă căldură, cu maxime de până la 29 de grade miercuri și joi. Pentru joi sunt prognozate din nou averse și descărcări electrice pe arii restrânse, în timp ce vineri vremea va fi din nou însorită, cu temperaturi de până la 29 de grade Celsius.

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