Deputatul Emanuel Ungureanu (USR), în hanorac Recorder la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune

„Printre prioritățile actualei sesiuni parlamentare, siguranță și protecție pentru cei mai vulnerabili semeni ai noștri”, spune deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Deputatul Emanuel Ungureanu a purtat tricoul Recorder la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune | Foto: Facebook, Emanuel Ungureanu

Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR (actualmente în circumscripția electorală Suceava, ex la Cluj în mandatul 2016-2020) a apărut într-un hanorac cu publicației Recorder la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune.

A început noua sesiune parlamentară, iar deputatul Emauel Ungureanu și-a stabilit obiectivele legislative pentru noul an.

Printre prioritățile acestuia se numără:

adoptarea legii femicidului, pentru a controla fenomenul înspăimântător al violenței împotriva femeilor

amplasarea obligatorie de camere video în centrele rezidențiale care îngrijesc copii și adulți dependenți de îngrijire permanentă

reguli europene pentru organizarea activității de prelevare de organe și transplant în România

Prioritățile deputatului Emanuel Ungureanu: „Siguranță și protecție pentru cei mai vulnerabili semeni ai noștri!”

Deputatul USR a mai transmis într-o postare pe pagina sa de Facebook, că în această sesiune parlamentară va pune un accent deosebit și pe acțiuni energice de combatere a abuzurilor îndreptate împotriva persoanelor cu dizabilități deoarece sunt extrem de multe abuzuri care se îndreaptă, spre exemplu, împotriva pacienților cu insuficiență renală cronică, dependenți de hemodializă, care sunt chemați la comisii și li se taie, în mod nepermis, dreptul la însoțitor.

„Siguranță și protecție pentru cei mai vulnerabili semeni ai noștri! (…) Nu în ultimul rând, pentru că, din păcate, corupția rămâne cea mai mare problemă a statului român, voi lupta ca legea mea de extindere a atribuțiilor Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, să treacă de plenul Camerei Deputaților într-o formă în care să întărească atribuțiile anticorupție pentru acest corp de elită al Poliției. Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în această luptă inegală cu un sistem corupt și multirezistent la schimbare!”, a conchis Emanuel Ungureanu.

