U-BT Cluj pierde dramatic în deplasarea de la Ljubljana

U-BT Cluj-Napoca a cedat dramatic în deplasarea de la Ljubljana, în partida disputată cu Cedevita Olimpija, 86-80, în etapa a 15-a din BKT EuroCup.

U-BT Cluj, învinsă dramatic la Ljubljana|Foto: U-BT Cluj-Napoca – Facebook

U-Banca Transilvania a pierdut dramatic pe terenul celor de la Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 80-86, în partida disputată marți seara în EuroCup, un meci cu multiple răsturnări de scor.

Slovenii au condus la 16 puncte în sfertul al doilea, ca mai apoi U-BT să își construiască un avantaj de 10 puncte la revenirea de la vestiare, însă partida s-a încheiat cu victoria echipei gazdă.

Mihai Silvășan a trimis în teren o linie formată din Russell, Woodbury, Guzman, Creek și Miletic. De cealaltă parte, Cedevita a început partida cu Stewart, Gibson, Brajkovic, Blazic și Hurt.

„Felicitări celor de la Cedevita pentru această victorie. Au fost, fără îndoială, echipa mai fizică și cred că aici s-a făcut diferența. Prin fizicalitatea lor ne-au forțat să avem 23 de mingi pierdute, ceea ce este enorm. În atac, au avut 18 recuperări ofensive. Cu asemenea cifre, este foarte greu să câștigi un astfel de meci. Din punct de vedere defensiv, cred că am făcut o treabă destul de bună. Am reacționat bine, am fost agresivi, le-am oprit pătrunderile, exact așa cum trebuia să facem, dar le-am permis prea multe șanse secundare după recuperări”, a explicat la finalul partidei antrenorul U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, potrivit site-ului oficial al echipei.

În continuare, Silvășan a arătat că echipa sa trebuie să-și mențină jocul ofensiv și competitivitatea pe teren pentru a evolua la nivel înalt în EuroCup.

„Ne dorim să ne calificăm în PlayOff în ambele competiții. Ne dorim să luptăm și atunci când vom juca în Cupa României și să câștigăm trofeul. În EuroCup ne dorim să ajungem cât mai departe posibil”, a adăugat antrenorul Mihai Silvășan.

U-BT Cluj mai are de disputat trei meciuri în această etapă a competiției și speră la un loc cât mai bun pentru calificarea în faza următoare.

