Proiecție de film de 7 ore in memoriam regizorului Béla Tarr. „Sátántangó” poate fi văzut la Cinema ARTA.

În memoriam regizorului Béla Tarr, la Cinema ARTA din Cluj-Napoca va fi proiectat filmul Sátántangó, cu o durată de peste șapte ore.

Legendarul Béla Tarr (dreapta), unul dintre cei mai importanți și influenți cineaști din lume, a primit Premiul pentru Întreaga Activitate la TIFF | Foto: Roxana CIOBANU – monitorulcj.ro

Doritorii sunt invitați la Cinema ARTA, la o proiecție specială a filmului Sátántangó, organizată pentru a marca dispariția regizorului Béla Tarr (1955–2026) la începutul acestui an. Considerat o capodoperă a autorului, filmul este inspirat din romanul omonim al lui László Krasznahorkai, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2025.

Filmul, prezentat în varianta sa restaurată, oferă publicului o experiență unică, de a petrece împreună o zi la cinema.

„Am ales să proiectăm Sátántangó ca omagiu adus lui Béla Tarr. Credem că este un film care, poate mai mult decât altele, trebuie văzut în sala de cinema. Este o experiență cinematografică aparte și totodată o ocazie rară de a vedea acest film pe marele ecran. Proiecția este un prilej de a ieși din ritmul obișnuit și de a ne oferi timp pentru reflecție. La ARTA, asta ne propunem: să creăm întâlniri speciale cu cinemaul, care să ne pună pe gânduri, să ne arate alte perspective asupra lumii și alte moduri de a fi”, spune Monica Sebestyen, directoarea cinematografului ARTA.

Sátántangó urmărește locuitorii unui sat afectat de căderea comunismului, care se găsesc în fața unui viitor incert. Revenirea unui personaj crezut dispărut schimbă viața tuturor.

Proiecția Sátántangó are loc duminică, 15 februarie, de la ora 11.00 și va avea două pauze.

Regia: Béla Tarr | an: 1994 | durata: 7h 19 min | limba vorbită: maghiară | subtitrare: engleză, română.

Proiecția filmului este realizată în parteneriat cu Cinema Studio din Timișoara.

Béla Tarr este un reper al cinematografiei mondiale, cunoscut pentru stilul său distinct. A realizat primul său film la 16 ani și apoi a debutat în lungmetraj la Balázs Béla Stúdió. Pe lângă numeroasele premii, a fost fondator al atelierului TT Filmműhely și al școlii internaționale film.factory la Sarajevo, unde mesajul său pentru tineri era: „no education, just liberation”. Vara trecută, Béla Tarr a fost invitat la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde i-a fost acordat Premiul pentru întreaga activitate.

Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viață marți, 6 ianuarie 2026, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia, notează Agerpres.ro

Regizorul a fost distins anul trecut, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), cu Premiul pentru întreaga activitate.

