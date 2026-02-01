U-BT Cluj, învinsă din nou la Belgrad de Partizan. Ce înseamnă rezultatul pentru clasament

U-BT Cluj-Napoca nu a reușit să „spargă” ghinionul în duelurile cu Partizan Belgrad și a bifat o nouă înfrângere în ABA League, pe terenul formației sârbe. Partizan s-a impus cu 90-79 în fața echipei clujene.

U-BT Cluj-Napoca nu a reușit să „spargă” ghinionul în duelurile cu Partizan Belgrad | Foto: U-BT Cluj-Napoca- Facebook

Cu toate că au avut parte de un sprijin consistent din tribune, „studenții” lui Silvășan au întâmpinat dificultăți în fața ritmului impus de gazde, care au reușit să se desprindă decisiv înainte de pauză. Diferența construită în prima parte a meciului s-a dovedit greu de recuperat, în ciuda unei prestații mai bune a clujenilor după reluare.

În urma acestui rezultat, campioana României rămâne cu un bilanț de 9 victorii și 6 înfrângeri în ABA League și își păstrează locul al treilea în Grupa A, poziție care o menține în lupta pentru calificarea în fazele superioare ale competiției.

La nivel individual, Daron Russell a fost cel mai eficient jucător al clujenilor, contribuind consistent în ofensivă, fiind urmat de Trey Woodbury și Mitch Creek, într-un meci în care U-BT a încercat să țină pasul cu una dintre cele mai puternice echipe din ligă.

