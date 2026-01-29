Din rău în mai rău pentru U-BT! Înfrângere în Eurocup

U-BT Cluj-Napoca pierdut duelul disputat pe terenul celor de la Manresa, scor 101-99.

Darron Russell / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au cedat în Eurocup în fața celor de la Manresa, ajungând la cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri.

Campioana României a început în forță și avea 13 puncte avans după primul sfert. La jumătatea meciului scorul era egal, 52-52. Clujenii au preluat din nou controlul și pe final a avut 99-97, când mai erau 33 de secunde, dar gazdele au întors scorul.

Mitchell Creek, cu 27 puncte, 7 recuperări, 4 pase decisive, a fost cel mai bun de la U-BT, urmat de Darron Russell și Dusan Miletic.

Patrick Richard, care a marcat 5 puncte în acest meci, a atins borna de 500 de puncte reușite în BKT EuroCup pentru gruparea antrenată de Mihai Silvășan.

În celelalte meciuri ale grupei, Bahceșehir College Istanbul a trecut de Aris Salonic Betsson cu 81-79, Neptunas Klaipeda a învins-o pe Hapoel Midtown Ierusalim cu 98-92, Veolia Towers Hamburg a dispus de Slask Wroclaw cu 99-96, iar Umana Reyer Venezia a întrecut-o pe Cedevita Olimpija Ljubljana cu 86-84.

În ultimele două etape, U-BT va juca în deplasare cu Hapoel Ierusalim pe 4 februarie, și acasă, cu Aris, pe 11 februarie.

