Înfrângere pentru U-BT contra Hapoel Jerusalim, în duelul celor mai bune ofensive din EuroCup

U-BT Cluj-Napoca a cedat, scor 89-101, meciul disputat în EuroCup cu Hapoel Jerusalim.

Clujenii au cedat în primul meci din ultimele patru disputate în toate competițiile. Israelienii de la Hapoel Jerusalim au învins la fără probleme duelul cu formația antrenată de Mihai Silvășan și se află pe primul loc în acest moment.

Tehnicianul ardelenilor a fost dezamăgit de prestația jucătorilor săi la final, care acum se pregătesc pentru următorul meci, programat pe 22 noiembrie, contra FMP, în Liga Adriatică.

„În primul rând ne pare rău că am pierdut. A fost o atmosferă grozavă, publicul a fost în număr mare și ne pare rău că am pierdut încă o șansă de a câștiga un meci acasă. Asta este primul lucru la care mă pot gândi.

Despre meci nu vreau să vorbesc prea mult, îl vom analiza și vom merge înainte, nu avem altceva de făcut, este o competiție dificilă. Trebuie să o luăm pas cu pas și să mergem înainte. Nu am avut cea mai bună seară, am început încet și moale în apărare, primul sfert a fost un dezastru total pentru noi, am primit 38 de puncte.

Asta e, meciul e deja istorie, trebuie să învățăm și să mergem înainte”, a spus Mihai Silvășan la finalul meciului.

