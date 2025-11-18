Cele mai bune ofensive se întâlnesc la Cluj! U-BT va da piept cu Hapoel Midtown Ierusalim în EuroCup

U-BT Cluj-Napoca va da piept în această seară cu Hapoel Ierusalim, în penultima etapă a turului din EuroCup.

U-BT evoluează în paralel și în Liga Adriatică | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Ardelenii revin în BTarena după ce ultima partidă de pe teren propriu au disputat-o la Turda. Jucătorii lui Mihai Silvășan sunt încrezători înaintea meciului programat marți, de la ora 19:00.

U-BT a câștigat cinci din ultimele șase meciuri pe care le-a disputat în toate competițiile și au moral excelent înaintea acestei partide.

Totuși, tehnicianul clujenilor este convins că îi va aștepta un meci dificil atât din pricina poziției din clasament, cât și a valorii lotului de care dispun israelienii.

„Un meci foarte important pentru noi, fiindcă întâlnim una dintre echipele de top din această competiție. Au ambiții mari, au făcut investiții mari și au jucători de calitate.

Sunt în fața noastră în clasament, ei au 5-2, noi avem 4-3, deci este o partidă cât se poate de importantă pentru noi dacă vrem să ne luptăm pentru primele 2-3 locuri la finalul sezonului regulat.

Au jucători pe pozițiile mici extrem de capabili de a înscrie din poziții grele, însă și noi avem armele noastre. Ne dorim să facem o apărare bună, cred eu că aceasta va fi cheia succesului de mâine seară.

Ultima săptămână a fost dificilă, după meciul cu BAXI Manresa a trebuit să plecăm direct la Podgorica, însă asta este situația, încercăm să fim apți din punct de vedere fizic la ora meciului.

Iverson Molinar este incert pentru mâine, va fi o decizie luată în ziua meciului. S-a antrenat, însă a mai simțit ceva dureri și nu vrem să forțăm nimic, așa că mâine vom decide împreună.

Sper eu să fie sala plină sau aproape plină, chiar avem mare nevoie de fani la acest meci. Este probabil cel mai important meci din acest sezon de Eurocup și cu siguranță aportul fanilor ne poate împinge spre victorie”, a spus Mihai Silvășan înaintea acestei partide.

