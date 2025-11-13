Turda le-a adus noroc! U-BT câștigă meciul cu Manresa, scor 110-86.

Victorie pentru U-BT Cluj-Napoca în al șaptelea meci pe care îl dispută în EuroCup.

U-BT a câștigat meciul cu Manresa / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Jucătorii lui Mihai Silvășan au câștigat fără probleme meciul cu spaniolii de la Manresa, scor 110-86, și au ajuns la patru victorii în ultimele cinci meciuri.

Clujenii au câștigat categoric primele două sferturi, 30-24 și 27-17, au cedat în cel de-al treilea, însă și-au adjudecat și ultima parte a meciului și au triumfat la final.

Cei mai buni jucători de la U-BT au fost Trey Woodbury, cu 26 de puncte, și Darron Russell, 23.

„Evident, se simte bine când câștigi în acest mod. Felicitări băieților mei, și-au făcut treaba la cel mai înalt nivel. Am jucat, de asemenea, foarte bine în apărare, chiar dacă am primit 86 de puncte, dar cred că faza defensivă a fost cea care ne-a oferit multe oportunități de a înscrie în tranziție, în primele secunde ale atacurilor.

Am aruncat bine de la trei puncte, dar cele 28 de pase decisive și cele 42 de recuperări spun multe despre nivelul de angajament al echipei noastre de a juca un baschet colectiv și de a lupta pentru fiecare minge. Sunt extrem de fericit și mândru de această victorie, dar acum mergem mai departe, pentru că vineri avem un alt meci, în ABA League.

Legat de stilul de joc în viteză, am avut multe momente și multe meciuri în care am arătat așa cum mi-am imaginat în vară. În primul rând, trebuie să ai jucătorii capabili să facă acest lucru și noi cred că îi avem în acest moment, însă este vorba și de mentalitatea și atitudinea pe care trebuie să le avem. Am marcat 110 puncte, însă să nu uităm că suntem echipa cu cele mai multe puncte marcate pe meci, în EuroCup.

Ne dorim și apărarea să fie la același nivel cu atacul, însă arătăm semne bune și la acest capitol în ultimele meciuri. Le mulțumim fanilor pentru prezență. I-am simțit foarte aproape și ne-am simțit extrem de bine aici cu ei în spate. Le mulțumim celor din Turda că ne-au primit cu brațele deschise și ne-au permis să jucăm aici, a fost o atmosferă cu adevărat plăcută”, a spus Mihai Silvășan la finalul partidei.

Meciul s-a disputat în Turda Arena întrucât sala BTarena găzduiește concertul lui André Rieu iar Sala Sporturilor "Horia Demian" nu îndeplinește cerințele tehnice impuse de EuroCup.

Următorul meci pentru U-BT va avea loc vineri, de la ora 19:30. Clujenii se vor deplasa în Muntenegru pentru meciul cu Studentski Centar, din cadrul competiției ASA League.

