U-BT Cluj obține a patra victorie în ABA League

U-BT Cluj-Napoca a reușit a patra victorie în Liga Adriatică, după ce s-a impus cu 95-82 în fața formației SC Derby, în partida disputată vineri seara în deplasare.

U-BT Cluj, victorie categorică în ABA League|Foto: U-BT Cluj-Napoca – Facebook

Joc spectaculos pentru U-BT Cluj care s-a impus categoric în fața celor de SC Derby.

Echipa lui Mihai Silvășan a demonstrat un joc de forță în etapa a șaptea, reușind astfel să urce pe podiumul provizoriu al Grupei A, cu 4 victorii din 6 meciuri jucate.

U-BT Cluj obține a treia victorie în ABA League

Miletic a fost cel mai bun marcator al U-Banca Transilvania, cu 18 puncte și 8 recuperări, pentru 31 la eficiență, urmat la mică distanță de Russell, cu 17 puncte și 6 pase decisive.

De la gazde s-a remarcat Aleksa Ilic, care a reușit 22 p și 5 recuperări

„Ne-am făcut treaba și am reușit încă o victorie în ABA League.

Mă bucur că nu s-a accidentat nimeni, mergem mai departe și ne concentrăm la meciul de marți, cu Hapoel Ierusalim, unde așteptăm cât mai mulți suporteri. Avem nevoie de ei, fiindcă e un meci foarte important pentru noi, așa că așteptăm cât mai multă lume la sală”, a declarat antrenorul U-Banca Transilvania, Mihai Silvășan, potrivit site-ului oficial al echipei.

În următoarea etapă, U-BT Cluj-Napoca va juca la Belgrad, cu FMP, pe 22 noiembrie.

