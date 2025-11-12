U-BT se mută la Turda pentru meciul cu Manresa din EuroCup

U-BT Cluj-Napoca va disputa în această seară duelul cu numărul #7 din cadrul EuroCup, contra spaniolilor de la Manresa.

U-BT revine în EuroCup în această seară / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Meciul este programat de la ora 19:00 și se va disputa în Turda Arena întrucât sala BTarena găzduiește concertul lui André Rieu iar Sala Sporturilor "Horia Demian" nu îndeplinește cerințele tehnice impuse de EuroCup.

După ce meciul trecut a sărbătorit 500 de meciuri disputate pe banca clujenilor, tehnicianul Mihai Silvășan speră ca încrederea oferită de ultimele victorii să fie resimțită de jucători și la meciul de miercuri.

„Urmează un meci cu o echipă care joacă într-un ritm foarte ridicat, ca marea majoritate a echipelor din Spania, însă ei chiar pun accent pe acest lucru. Nu sunt în cea mai bună formă a lor, au pierdut ultimele meciuri, însă au jucători de calitate care pot face diferența și pot prinde o zi bună.

Mai mult de atât, doi dintre aruncătorii lor, Plummer și Olinde, au revenit în lot, evoluând în ultimul meci. Cu siguranță o echipă competitivă, care va veni aici să-și vândă scump pielea și să câștige.

Trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, jucăm și noi într-o sală nouă, însă nu e o problemă asta, e o situație normală, care se mai întâmplă și la alte echipe”, a punctat acesta la conferința de presă dinaintea meciului.

Tehnicianul nu se va putea baza pe Molinar pentru această partidă, însă a anunțat că Taylor și Russell sunt apți pentru acest meci. Americanul a cerut suportul publicului pentru acest meci și spune că se așteaptă la o partidă dificilă.

„Trebuie doar să continuăm să ne ținem de sistemul nostru, să jucăm fizic și să luptăm pentru victorie. Va fi un meci greu, în fața unei echipe din ACB, care este un campionat foarte puternic. Trebuie să rămânem concentrați, să facem tot ce ne spune antrenorul și să ieșim de pe teren cu victoria.

Mă simt bine, chiar dacă sunt puțin lovit, dar așa va fi tot restul sezonului, pentru că jucăm în două competiții dificile, deci nu are rost să mă gândesc la asta. Le mulțumim fanilor pentru susținere.

Știu că e un drum destul de lung până la sală pentru meciul ăsta, dar chiar apreciem că veți veni. Faptul că ne urmați și ne susțineți înseamnă mult pentru noi, mai ales într-un meci pe teren propriu. Avem nevoie de voi acolo, să umplem sala”, a spus Russell înaintea partidei.

