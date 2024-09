La nici 14 ani, clujeanca Patricia Irimieș, vicecampioană a unui turneu de tenis U18

Tenismena clujeană Patricia Irimieș (13 ani) a câștigat la începutul acestei săptămâni titlul de vicecampioană al primului ei turneu de tenis dedicat jucătoarelor U18, Trofeul Marc – Cupa Lewis Automobile, turneu de categoria 1 al Federației Române de Tenis.



Intrată în competiție de pe ultima poziție, fiind și mezina turneului, Patricia Irimieș a reușit să depășească jucătoare mai mari decât ea și să încheie turneul pe locul al doilea, obținând astfel și primele puncte în clasamentul U 18 al FRT.

Patricia Irimieș, la turneul de tenis Trofeul Marc – Cupa Lewis Automobile, turneu de categoria 1 al Federației Române de Tenis, unde a obținut locul al doilea la U18 | Foto: arhiva personală Patricia Irimieș

Victoriile obținute în weekend și la începutul acestei săptămâni o vor clasa pe Patricia Irimieș, jucătoare legitimată la Napoca Tenis Club din Cluj-Napoca, între primele 150 de jucătoare ale României în clasamentul U18.

„Am reușit să obțin locul al doilea și înseamnă foarte mult pentru mine”

„Nu a fost deloc un turneu ușor. Am pornit fără presiune, știind că sunt cea mai mică și că turneul e mult peste categoria mea de vârstă, eu fiind încă oficial în categoria U14. Dar, normal, mi-am dorit să câștig fiecare meci pe care l-am jucat, iar faptul că am reușit să obțin locul al doilea înseamnă foarte mult pentru mine”, spune Patricia Irimieș.

Școală e importantă pentru Patricia. Are doar medii de 10!

Elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, Patricia Irimieș tocmai a început clasa a VIII-a. Deși spune că școala e pentru ea cea mai importantă, iar până acum a reușit să obțină doar medii de 10 și premii la toate olimpiadele școlare la care a participat, nu vrea să rămână în urmă nici cu tenisul.

Patricia Irimieș, cu trofeul pentru locul al doilea la U18 obținut la turneul de tenis Trofeul Marc – Cupa Lewis Automobile, turneu de categoria 1 al Federației Române de Tenis | Foto: arhiva personală Patricia Irimieș

„Va fi un an foarte greu. Sunt în clasa a VIII-a, vreau să continui școala la același nivel ca până acum, dar nu vreau să renunț la tenis și voi continua să mă antrenez în fiecare zi. Am spus de fiecare dată că școala e principala prioritate, însă tenisul e o parte extrem de importantă din viața mea. Am muncit foarte mult și îmi doresc să merg și mai departe. Știu că nu va fi ușor, mai ales în acest an școlar. Voi încerca să mă concentrez pe turneele care se organizează mai aproape de casă, astfel încât să nu lipsesc de la școală, voi învăța în timpul turneelor, așa cum am făcut și până acum și voi continua să mă antrenez zilnic”, adaugă tenismena clujeană.

Patricia Irimieș, care va împlini 14 ani în octombrie, a început tenisul la vârsta de 8 ani, la Napoca Tenis Club, unde este legitimată și în prezent.

De zilele viitoare, Patricia va figura în clasamentul U18!

Patricia Irimieș a început anul 2024 pe locul 39 în clasamentul U14 dedicat jucătoarelor de vârsta ei, însă de atunci nu a mai participat decât foarte rar la turnee din această categorie, concentrându-se pe categoria de vârstă superioară, U16 – categorie în care va intra oficial doar de anul viitor – unde se află acum în top 80.

Începând de săptămâna viitoare, Patricia Irimieș va figura și în clasamentul U18, categorie în care ar trebui să înceapă să joace oficial doar peste 3 ani | Foto: arhiva personală Patricia Irimieș

Începând de săptămâna viitoare, Patricia Irimieș va figura și în clasamentul U18, categorie în care ar trebui să înceapă să joace oficial doar peste 3 ani.

