Emil Boc îi invită pe clujeni la Walking Month 2026. Participanții vor susține educația copiilor din mediul rural.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, îi invită pe clujeni să participe la ediția din acest an a competiției Walking Month.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, îi invită pe clujeni să participe la ediția din acest an a competiției Walking Month. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro | Walking Month

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, îi invită pe clujeni să participe la ediția din acest an a competiției Walking Month, eveniment care îmbină activitatea fizică cu susținerea unei cauze sociale. Înscrierile sunt deschise până în 4 iunie, iar competiția începe pe 8 iunie

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Emil Boc a anunțat că Primăria Cluj-Napoca susține și în 2026 inițiativa, care revine în oraș după mai bine de un deceniu de existență.

„De peste un deceniu, Walking Month ne arată că fiecare pas poate conta. Înscrierile sunt deschise până în 4 iunie, iar competiția se desfășoară în perioada 8 iunie - 9 iulie. Vă invit să vă înscrieți, să facem mișcare și să susținem educația”, a transmis primarul Clujului.

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500 de elevi din județul Cluj vor beneficia de activități educaționale

Potrivit edilului, cauza susținută în acest an este proiectul „Ținem educația în mișcare”, derulat de Asociația Educalise.

Prin intermediul proiectului, 500 de elevi din cinci comunități rurale din județul Cluj vor participa la ateliere practice și activități educaționale menite să le dezvolte competențe utile pentru viață.

Organizatorii susțin că obiectivul inițiativei este de a transforma mișcarea într-un instrument de sprijin pentru educație și pentru comunitățile care au nevoie de resurse suplimentare.

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Cum se pot înscrie participanții

Înscrierile pentru Walking Month 2026 sunt deschise până în data de 4 iunie, iar competiția se va desfășura între 8 iunie și 9 iulie.

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