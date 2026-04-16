Walking Month revine în 2026 cu o nouă ediție, într-un nou calendar de vară

Competiția caritabilă Walking Month revine în 2026. A început în 2015 din dorința de a încuraja mișcarea și de a susține, în același timp, proiecte sociale pentru comunitate, anunță cea de-a 11-a ediție.

Înscrierile vor începe în 12 mai, iar competiția se va desfășura în perioada 8 iunie - 9 iulie.

„Walking Month a pornit de la o idee simplă și puternică: să transforme mișcarea de zi cu zi într-un gest care contează pentru comunitate. De-a lungul anilor, proiectul a adus împreună mii de oameni care au ales să facă bine pas cu pas, iar acest spirit de solidaritate rămâne esența competiției. Un proiect construit împreună cu oamenii trebuie să și evolueze împreună cu ei, motiv pentru care am ascultat dorința comunității și, din 2026, competiția se va desfășura într-o perioadă mai însorită, mai potrivită pentru mișcare în aer liber, care oferă o experiență și mai plăcută pentru participanți”, a declarat Radu Miclăuș, General Manager, Betfair Romania Development.

Cum se desfășoară competiția?

Cei care doresc să participe se pot înscrie în perioada 12 mai - 4 iunie, prin descărcarea aplicației Walking Month din Google Play sau App Store. În aplicație, își pot alege pachetul de participare dorit, cu precizarea că întreaga taxă de participare va fi direcționată către cauza susținută în acest an, care va fi anunțată ulterior.

În perioada 8 iunie - 9 iulie, participanții vor putea concura individual sau în echipe de până la 4 persoane, contorizându-și pașii zilnici în aplicație. Tot acolo, vor putea urmări în timp real rezultatele și clasamentul, iar cei mai activi participanți vor fi premiați în cadrul galei festive de la finalul competiției.

Walking Month este organizat de Betfair Romania Development, în parteneriat cu Banca Transilvania. Cele două companii acoperă costurile de organizare, astfel încât 100% din taxele de înscriere achitate de participanți vor reprezenta donații pentru proiectul social al ediției 2026. Competiția este susținută de Primăria Municipiului Cluj-Napoca și se bucură de sprijinul altor parteneri din mediul privat. Mai multe informații despre Walking Month găsiți pe site și pe paginile de Facebook și Instagram.

Mii de participanți și milioane de lei strânse pentru comunitate

Înca de la lansare, în 2015, Walking Month a susținut constant proiecte relevante pentru comunitate. Prima ediție a contribuit la dotarea cu aparatură medicală a unui spital de copii din Cluj-Napoca, iar în anii următori fondurile au fost direcționate către terapia copiilor cu dizabilități neuro-motorii, dublarea capacității primului taxi comunitar gratuit din Cluj, pregătirea sportivilor României pentru Jocurile Paralimpice, crearea primei ambulanțe sociale din Transilvania, sprijinirea seniorilor prin proiectul „O masă caldă” și reabilitarea unor dispensare medicale din mediul rural.

În 2022, fondurile colectate au susținut tabere și activități sportive pentru copii aflați în situații vulnerabile, echivalentul a 1 milion de minute de mișcare. Fondurile strânse în 2023 susțin construcția primului parc incluziv din Cluj-Napoca, proiect aflat în curs de implementare.

Ediția 2024 a însemnat strângerea sumei record de 695.588 de lei. Cu ajutorul acestor fonduri, Asociația Dog Assist a oferit 3.288 de ore de terapie asistată de animale pentru copii cu tulburări de spectru autist și sindrom Down, alături de 36 de ore de grup de suport și 530 de ore de consiliere individuală pentru părinții acestora.

În 2025, competiția s-a reconfigurat prin organizarea evenimentului de o zi Walking Olympics, pregătind astfel tranziția către o perioadă mai prietenoasă cu mișcarea în aer liber. Începând cu 2026, Walking Month are loc vara. Proiectul social susținut la ediția din 2026 va fi anunțat în curând, odată cu detaliile complete despre înscriere și participare.

CITEȘTE ȘI: