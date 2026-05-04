Walking Month 2026 aduce educația în satele din Cluj, sute de elevi vor beneficia de ateliere și mentorat

Walking Month 2026 pune accent pe comunitățile rurale din județul Cluj, acolo unde accesul la educație complementară este limitat.

Afișul oficial al ediției Walking Month 2026, campania care susține educația în comunitățile rurale din județul Cluj. | Foto: Walking Month

Ediția din acest an a Walking Month își propune să susțină educația copiilor din mediul rural, printr-un program amplu de ateliere și mentorat derulat în județul Cluj.

Inițiativa vizează reducerea decalajelor dintre mediul urban și cel rural, oferind acces la resurse și informații esențiale Organizatorii anunță că fiecare înscriere în competiție se transformă în sprijin concret pentru sute de elevi, prin intermediul proiectelor derulate de Asociația Educalise.

Proiectul urmărește să aducă mai aproape de copii activități educaționale practice, care să completeze ceea ce învață la școală.

Prin implicarea participanților, organizatorii susțin activitatea Asociației Educalise, un ONG care activează în domeniile educației, sănătății și sprijinului social pentru familii aflate în dificultate.

„În mediul rural, distanțele nu sunt doar geografice. Pot deveni distanțe față de informație, sprijin și oportunități”, transmit organizatorii.

Impact concret, sute de elevi și ore de mentorat

Participarea la Walking Month 2026 are un impact direct asupra comunităților vizate. Organizatorii estimează că aproximativ 500 de elevi vor avea acces la resurse educaționale noi, iar programul va include peste 250 de ore de ateliere practice și mentorat.

Proiectul se va desfășura în cinci comunități rurale din județul Cluj, unde vor fi organizate șase tipuri de ateliere adaptate nevoilor reale ale tinerilor.

Participanți la Walking Month 2026, implicați într-o activitate care susține accesul la educație pentru copiii din mediul rural. | Foto: Walking Month

Ateliere pe teme esențiale pentru viața de zi cu zi

Programul Educalise completează curriculumul școlar cu informații utile în viața reală. Atelierele acoperă domenii precum educația pentru sănătate, educația juridică de bază, educația financiară, educația non-formală, educația sexuală și dezvoltarea socio-emoțională.

Scopul acestora este de a oferi elevilor un spațiu deschis pentru dialog și învățare, unde pot primi informații corecte și pot dezvolta abilități esențiale pentru viitor.

Participanți la Walking Month, în timpul unei activități dedicate susținerii educației în comunitățile rurale din Cluj. | Foto: Walking Month

Înscrieri în mai, competiția începe în iunie

Înscrierile pentru Walking Month 2026 sunt deschise în perioada 12 mai – 4 iunie, iar competiția se va desfășura între 8 iunie și 9 iulie.

Organizatorii îi invită pe clujeni să se alăture inițiativei și să contribuie, prin participare, la susținerea educației în comunitățile unde aceasta ajunge mai greu.

„Succesul Walking Month depinde de comunitate. De pașii noștri și de implicarea noastră”, transmit organizatorii.

