Teddy Swims și Twenty One Pilots urcă pe scena Electric Castle. A doua zi de festival aduce peste 22 de tone de echipamente și zeci de mii de participanți!

A doua zi a Electric Castle 2026 promite unul dintre cele mai așteptate programe ale ediției.

Teddy Swims susține vineri primul său concert din România, pe scena Electric Castle. | Foto: Electric Castle

Teddy Swims susține primul său concert în România, iar trupa Twenty One Pilots revine pe scena festivalului de la Bonțida, într-o zi în care organizatorii estimează un număr record de participanți.

Vineri, 17 iulie, Electric Castle intră într-una dintre cele mai intense zile ale ediției din acest an. Pe scena principală vor urca artistul american Teddy Swims, cunoscut pentru hitul „Lose Control”, și Twenty One Pilots, desemnată Cea Mai Bună Trupă Rock/Alternative la American Music Awards 2026.

Peste 22 de tone de echipamente pentru cele două show-uri principale

Potrivit organizatorilor, doar pentru concertele susținute de Teddy Swims și twenty one pilots sunt necesare peste 22 de tone de echipamente.

Concertul lui Teddy Swims marchează prima apariție a artistului în România, în timp ce trupa Twenty One Pilots revine la Bonțida cu un nou spectacol dedicat fanilor Electric Castle.

Peste 22 de tone de echipamente sunt necesare pentru principalele concerte ale zilei de vineri. | Foto: Electric Castle

Seară dedicată și iubitorilor muzicii electronice

Pe lângă concertele de pe scena principală, festivalierii vor avea de ales între unele dintre cele mai apreciate nume ale scenei electronice.

Brazilianul Mochakk, unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului în zona tech-house, va urca pe scenă în aceeași seară, iar fanii bass music îl vor putea asculta pe Subtronics, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai genului.

Mii de festivalieri sunt așteptați la concertele Teddy Swims și Twenty One Pilots. | Foto: Electric Castle

Peste 42.000 de participanți în prima zi

Prima zi a Electric Castle a adunat aproximativ 42.000 de participanți, care au luat parte atât la concerte, cât și la activitățile organizate în festival.

Printre cele mai căutate experiențe s-au numărat lecțiile introductive de skateboard, complet rezervate încă din prima zi, dar și „Cocktail in the Sky”, platforma suspendată la 50 de metri înălțime.

O noutate a ediției din acest an este Wellbeing Forest, un spațiu dedicat relaxării, reconectării și activităților de wellbeing. În total, participanții au la dispoziție peste 60 de activități desfășurate pe parcursul festivalului.

A doua zi de Electric Castle aduce pe scena principală doi dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. | Foto: Electric Castle

Organizatorii recomandă transportul cu trenul și autobuzul

Având în vedere că zona de camping este complet ocupată, organizatorii recomandă participanților să folosească trenurile și autobuzele puse la dispoziție pentru transportul spre Bonțida, pentru a evita aglomerația din trafic.

Programul complet al concertelor și informațiile utile pentru participanți sunt disponibile pe site-ul oficial al Electric Castle și în aplicația festivalului.

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