Salarii mai mici în Cluj la început de 2026. Cât e leafa?

Tehnic, salariul mediu a scăzut în județul Cluj în ianuarie 2026, comparativ cu decembrie 2025.

Salariul și numărul angajaților au scăzut în Cluj, în ianuarie 2026 | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Câștigul salarial mediu net în luna ianuarie 2026, în județul Cluj a fost de 6.532 lei, mai mic cu 798 lei comparativ cu luna anterioară și cu 197 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2025, potrivit unui comunicat al Direcției Județene de Statistică (DJS) Cluj.

Conform sursei citate, câștigul salarial mediu brut în luna ianuarie 2026, în județul Cluj a fost 10.951 lei, în scădere cu 1.325 lei față de luna precedentă și mai mare cu 326 lei față de luna ianuarie a anului 2025.

Practic, salariile au „scăzut” în Cluj și alte județe, în ianuarie 2026, deoarece în decembrie 2025 au fost luate în calcul și primele de Crăciun, care au plusat la medie.

Clujul are printre cele mai mari salarii din România

În prima lună din 2026, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.518 lei. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în

București (7.073 lei)

județul Cluj (6.532 lei)

județul Timiș (5.904 lei).

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete, s-au înregistrat în județele: Botoșani (4.123 lei), Vrancea (4.139lei) și Vaslui(4.147 lei).

Mai puțini angajați în Cluj la început de 2026

Efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii ianuarie 2026 a fost de 286.660 persoane, în scădere cu 374 persoane comparativ cu luna decembrie 2025 și cu 1.316 persoane mai puține față de luna ianuarie 2025.

În România, la aceeași dată, erau 5.748.607 salariați.

Capitala București are cel mai mare numar de salariați (1.107.657 persoane) fiind urmată de județele Cluj (286.660 persoane), Timiș (269.243 persoane), Ilfov (203.450 persoane) și Iași (199.646 persoane).

La nivelul ramurilor economiei naționale, cele mai mari câștiguri salariale medii nete s-au înregistrat în domeniul serviciilor, Municipiul București a avut un câștig mediu net de 7.185 lei, urmat de județul Cluj cu 6.979 lei și județul Timiș cu 6.171 lei.

