Nicușor Dan cheamă toate partidele parlamentare la Cotroceni pentru desemnarea noului premier

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat consultări oficiale cu toate formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Întâlnirile de la Palatul Cotroceni vor avea loc luni, 18 mai, în contextul crizei politice declanșate după căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, conform stiripesurse.ro.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că președintele Nicușor Dan va avea consultări cu toate partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni și reprezintă primul pas constituțional pentru formarea unui nou Executiv, după perioada de instabilitate politică generată de demiterea Guvernului în urma moțiunii de cenzură.

Miza consultărilor, formarea unui nou Guvern

Consultările convocate de șeful statului au ca obiectiv identificarea unei majorități parlamentare capabile să susțină un nou Cabinet.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, partidele parlamentare urmează să meargă la Cotroceni cu propriile propuneri și mandate de negociere pentru viitorul Executiv.

În ultimele zile, scena politică a fost marcată de tensiuni și negocieri intense, după căderea Guvernului și discuțiile privind o nouă formulă de guvernare.

Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Președintele Nicușor Dan a transmis anterior că obiectivul principal este evitarea alegerilor anticipate și formarea rapidă a unui guvern cu susținere parlamentară.

Șeful statului a subliniat că România are nevoie de stabilitate politică și de un executiv care să poată gestiona problemele economice și reformele asumate la nivel european.

Consultările de la Cotroceni sunt programate pentru luni, 18 mai.

