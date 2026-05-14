EXCLUSIV. Pe scenă la București și cu Clujul în suflet. Metallica a ales Compact. Costi Cămărășan: „Un gest care ne onorează!

Fondatorul Compact, Costi Cămărășan, flatat de momentul Metallica: „Un gest care ne onorează! A fost o surpriză pentru colegii mei!”

Robert Trujillo și James Hetfield, show Metallica în fața a peste 60.000 de oameni pe Arena Națională | Foto: Eric R. /monitorulcj.ro

Costi Cămărășan a vorbit în exclusivitate pentru monitorulcj.ro despre legătura strânsă dintre Compact și Metallica și cum a ajuns legendara formație de rock să cânte versurile în limba română ale melodiei „Cine ești tu, oare”.

Acorduri de chitară, țipete de entuziasm și lacrimi de emoție. Așa „a sunat” concertul Metallica de miercuri, 13 mai, de la București. Fanii legendarei trupe au creat o atmosferă incendiară la urcarea pe scenă a „regilor rock-ului” și au menținut-o până la final.

James Hetfield este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria heavy metal-ului și este cunoscut mai ales ca liderul trupei Metallica | Foto: monitorulcj

Energia exuberantă emanată de artiști a încărcat publicul și a marcat concertul ca fiind unul dintre momentele emblematice ale scenei muzicale actuale.

Legendele rock au fost primite de către public cu nerăbdare, emoție și cu versurile pe buze. A fost unul dintre cele mai așteptate concerte din România, iar acest lucru s-a simțit, auzit și văzut pe tot parcursul evenimentului.

James Hetfield este unul dintre principalii compozitori ai trupei Metallica, alături de Lars Ulrich. Împreună au fondat formația în 1981.| Foto: monitorulcj

Metallica a șocat. Trujillo a cântat în română, la București.

Publicul a avut parte de o surpriză de proporții, la mijlocul concertului, când de pe scenă au început să se audă acorduri românești. Melodia „Cine ești tu, oare”, de la Compact, a răsunat în Arena Națională, la concertul Metallica. Gestul de a cânta românește făcut de basistul Robert Trujillo, alături de chitaristul Kirk Hammett i-a adus pe fani până la lacrimi.

Robert Trujillo este basistul trupei Metallica și unul dintre cei mai dinamici și energici muzicieni din heavy metal-ul modern | Foto: monitorulcj

Costi Cămărășan, fondatorul trupei clujene Compact, este un celebru poliinstrumentist și compozitor. Dăinuie de peste 50 de ani în sfera muzicală și s-a consacrat prin activitatea în cadrul celebrei trupe căreia i-a pus bazele.

Formația are rădăcinile în 1977, la Cluj, când Teo Peter și Costi Cămărășan au pus bazele Compact, una dintre cele mai de succes trupe de rock din acele vremuri.

Anii '80 sunt „punctul 0” pentru artiști, când intră pe scenele românești cu hiturile „Fata din vis”, „Trenul pierdut”, „Mă voi întoarce”, „Să de gândești la mine” și „Singur în noapte”. În această perioadă este conturată și definită identitatea trupei.

În 1991, se lansa albumul „Compact III: Cine ești tu, oare”. Piesa cu același nume a fost compusă de Adrian Ordean, care la vremea aceea activa în Compact B, iar Costi Cămărășan era la Compact C, din cauza rupturii din 1989. Hitul a răsunat ani la rând pe scenele românești și a răscolit sufletele fanilor, până în prezent, când Metallica a ales să cânte melodia în română, la București.

„Rock-ul și prietenia nu au frontiere”

Costi Cămărășan este fondatorul uneia dintre trupele rock cele mai cunoscute din România, Compact | Foto: Costi Camarasan - Facebook

Fondatorul Costi Cămărășan a fost impresionat și onorat de alegerea făcută de legende, să cânte o melodie de la Compact la concertul din România. Între cele două formații arhicunoscute există o strânsă relație de prietenie, iar acest lucru a condus către colaborarea pentru momentul de la București.

„A fost un gest care ne onorează, care demonstrează că rock-ul și prietenia nu au frontiere. Am știut de acest demers, dar am lăsat să fie o surpriză pentru colegii mei. Între anumiți membri din Metallica și Compact există o relație de prietenie de câțiva ani. Mircea Tanda, din staff-ul Metallica, a fost elevul excelentului chitarist Richie Bordea, fin de al meu. Prin el l-am cunoscut și eu acum câțiva ani. Mircea este vecin cu basistul Robert Trujillo ... și de aici toată povestea. Mircea fiind român l-a învățat pe Robert textul în română”, a spus Costi Cămărășan.

Kirk Hammett este chitaristul solo al trupei Metallica și unul dintre cei mai influenți chitariști de metal din toate timpurile | Foto: monitorulcj

Moștenirea, predată mai departe

Odată ce asculți piesele celor de la Metallica, este imposibil să te mai desparți de ei vreodată. Îți intră în suflet, în minte, îți curg prin vene versurile melodiilor și de nicăieri te trezești fan înfocat, care așteaptă cu sufletul la gură în fața scenei să urce artiștii preferați și să-ți auzi și fredonezi cântecele îndrăgite. „Imnuri” precum Nothing Else Matters vor rămâne veșnic hituri pe scena rock-ului. Costi a făcut din pasiunea pentru Metallica instrument de predare pentru elevii de la Rock Academy din Cluj și i-a învățat multe dintre piesele trupei.

„Sunt fan Metallica. Mai mult am predat și am învățat elevii de la Rock Academy, pe care am înființat-o în 2012, să cânte mai multe piese ale celebrei trupe, cum ar fi: Nothing Else Matters și Enter Sandman”, a menționat fondatorul.

„Cine ești tu, oare” este simbol-cheie între Compact și Metallica, emanând prietenia și modestia celor două formații. Din Polivalentă, la Arena Națională, melodia de pe albumul cu același nume a colindat țara și străinătatea și a fost fredonată de sute de mii, poate chiar milioane de oameni, ajungând să fie cântată de legendara Metallica, chiar pe scena românească. Astăzi, concertele Compact se încheie cu celebra melodie și lasă publicul cu un suspin în suflet până la următorul spectacol.

„Formația Compact este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite trupe românești, cu un repertoriu cunoscut de toți românii. E firesc să recunoască piesele. «Cine ești tu, oare», este piesa care dă numele albumului, compus în totalitate de Adrian Ordean, în 1991. «Cine ești tu, oare» a fost cântată prima oară la Polivalenta din București, în același an, la voce de regretatul Leo Iorga. Cred că «Cine ești tu, oare» este o punte de legătură între cele două trupe. Așa cum Metallica a apărut brusc, de nicăieri, tot așa Compactul a apărut brusc în peisajul rock. Prietenia și modestia caracterizează ambele formații. Pentru noi, piesa are o importanță deosebită. În prezent încheiem concertele noastre cu ea”, amintește Costi Cămărășan.

Gura lumii vorbește, Compact nu se clintește

Zvonurile că piesa „Cine ești tu, oare” ar fi inspirată din „Somebody Save Me”, de la Cinderella nu îi afectează pe artiști și își continuă activitatea, alături de fanii care îi admiră și vin în continuare la concertele consacratei formații.

„Cred că este o afirmație gratuită. Adrian Ordean este prea bun ca să se preteze la așa ceva. În prezent, formația Compact se pregătește de lansarea noului album «50 de ani de Rock și Prietenie». Piesele sunt compuse de Adrian Ordean și Costi Cămărășan”, a conchis fondatorul Compact.

Compact a fost, este și va rămâne o mândrie muzicală pentru români și va rămâne veșnic în sufletele fanilor, la fel cum și Metallica va rămâne consacrată la nivel mondial.

Componența actuală a trupei Compact se conturează în: Adrian Ordean - chitară, Costi Camarasan- chitară, Adrian Marias - voce, Risteiu Robert - tobe, Marius Macavei - bass, Willy Gorgan- clape.

