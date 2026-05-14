Ursula von der Leyen felicită România după aprobarea a 2,62 miliarde de euro din PNRR: „Eforturile voastre sunt răsplătite!”

Comisia Europeană a validat preliminar cea de-a patra cerere de plată depusă de România în cadrul PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj public de felicitare pentru România.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj public de felicitare pentru România și a cerut continuarea reformelor asumate prin programul european NextGenerationEU.

România a primit un nou semnal pozitiv de la Comisia Europeană, după ce Executivul european a emis o evaluare preliminară favorabilă pentru cea de-a patra cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Anunțul vine la pachet cu un mesaj transmis de Ursula von der Leyen pe platforma X.

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem impulsul și să profităm la maximum de #NextGenEU în țara voastră”, a scris șefa Comisiei Europene.

România a îndeplinit 38 de etape și 24 de ținte din PNRR

Potrivit Comisiei Europene, România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în această cerere de plată.

Instituția europeană a precizat că fondurile aferente vor sprijini mai multe domenii importante, printre care gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a sectorului energetic, reforma pensiilor publice, infrastructura medicală și infrastructura socială destinată persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, Bruxelles-ul a subliniat că măsurile asumate de România vizează și îmbunătățirea procesului decizional guvernamental, eficientizarea sistemului judiciar, consolidarea luptei împotriva corupției și dezvoltarea sistemului educațional.

Cloud guvernamental și măsuri pentru reducerea poluării

Printre proiectele considerate emblematice de către Comisia Europeană se numără implementarea cloudului guvernamental, prin conectarea a peste 30 de instituții publice la infrastructura digitală a statului.

Executivul european susține că această măsură va contribui la modernizarea administrației publice, printr-un schimb mai eficient de date și servicii digitale mai rapide pentru cetățeni.

Totodată, România a adoptat și măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon, inclusiv majorarea taxelor pentru vehiculele poluante și diminuarea treptată a dependenței de producția de energie pe bază de cărbune.

Comisia Europeană a evidențiat și modificările legislative din domeniul fiscal, menite să simplifice procedurile și să crească gradul de conformare fiscală.

Aproape 13 miliarde de euro au ajuns deja în România

Evaluarea preliminară realizată de Comisia Europeană va fi transmisă acum către Comitetul Economic și Financiar, care are la dispoziție patru săptămâni pentru emiterea unui aviz.

Ulterior, Comisia Europeană va putea adopta decizia finală privind plata către România.

Țara noastră a depus cea de-a patra cerere de plată la data de 19 decembrie 2025. După aprobarea acesteia, suma totală primită de România prin Mecanismul de Redresare și Reziliență va ajunge la 12,97 miliarde de euro.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României beneficiază de o finanțare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde reprezintă granturi, iar 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi.

