UMF Cluj, în TOP-ul clasamentului SCImago 2026. Rector Anca Buzoianu: „Continuăm să construim împreună excelența în cercetarea medicală românească”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se plasează pe poziția a doua în clasamentul SCImago 2026. De altfel, UMF Cluj obține și cea mai bună plasare în rândul tuturor organizațiilor de cercetare și educație din țară.

UMF Cluj își consolidează poziția în clasamentul SCImago Institutions Rankings 2026.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca urcă în clasamentul SCImago Institutions Rankings 2026 și își întărește poziția între instituțiile de referință din România.

Astfel, UMF Cluj-Napoca a urcat pe locul 2 între universitățile din România și pe locul 3 la nivel general în SCImago Institutions Rankings 2026, confirmându-și statutul de lider în educația și cercetarea medicală.

„Felicitări tuturor membrilor comunității academice UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca! Continuăm să construim împreună excelența în cercetarea medicală românească”, a fost mesajul transmis de rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj, profesorul Anca Buzoianu.

Sursa: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca - Facebook

Rezultatul reconfirmă angajamentul comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” pentru inovație, calitate și vizibilitate internațională.

Astfel, UMF Cluj se plasează pe locul 2 în clasamentul universităților din România, din 35 de instituții academice evaluate.

Totodată, în clasamentul general al instituțiilor de cercetare și educație din România, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca ocupă locul 3 în clasamentul tuturor instituțiilor din România, din 52 de organizații de cercetare și educație.

Clasamentul SCImago evaluează instituțiile pe baza performanței în cercetare, a rezultatelor în inovare și a impactului social al activității științifice.

