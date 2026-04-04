Interes mare la Paris pentru centrul integrat al UMF Cluj. Rector Anca Buzoianu: „Confirmă direcția pe care o dezvoltăm”.

Viitorul Centru de Simulare și Abilități Practice al UMF Cluj a fost în mijlocul atenției în Franța la Paris.

Rectorul Anca Buzoianu a prezentat, la Paris, proiectul viitorului Centru de Simulare și Abilități Practice al UMF Cluj

Recent, la Paris, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, prof. dr. Anca Buzoianu a prezentat dezvoltarea Centrului de Simulare și Abilități Practice al UMF Cluj, în cadrul HITLAB Breakthrough Alliance Europe Conference, un eveniment dedicat inovației și aplicațiilor inteligenței artificiale în sănătate.

„Interesul și dialogul generate în jurul acestei prezentări au confirmat că direcția pe care o dezvoltăm la Cluj — un centru de simulare la standarde internaționale, integrat într-un hub educațional modern — răspunde unei nevoi reale a medicinei de astăzi. Pentru că, dincolo de tehnologie, rămâne esențial un lucru simplu: medicii trebuie să poată învăța, exersa și perfecționa tehnici complexe într-un mediu sigur, înainte de a le aplica în practica clinică. Simularea medicală nu este doar o metodă modernă de educație, ci o componentă fundamentală pentru creșterea siguranței pacienților, dezvoltarea profesională și adoptarea rapidă a inovațiilor”, a scris Anca Buzoianu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La eveniment au participat lideri din tehnologie, industrie farmaceutică și ecosistemul de start-up-uri în inteligență artificială.

Rector UMF Cluj, Anca Buzoianu: „Medicii care nu vor integra AI-ul vor fi depășiți ce cei care o vor face”

„Nivelul conferinței a fost remarcabil, iar soluțiile prezentate arată clar că transformările din medicină sunt deja în desfășurare.

Inteligența artificială contribuie astăzi la:

identificarea pacienților cu risc crescut

optimizarea deciziilor terapeutice

monitorizarea evoluției bolilor

dezvoltarea de noi terapii și instrumente digitale

Ne aflăm în fața unei schimbări de paradigmă, care va redefini modul în care practicăm medicina. Le spun adesea studenților mei: inteligența artificială nu va înlocui medicii. Însă medicii care nu o vor integra în practica lor vor fi depășiți de cei care o vor face. Privim începutul unei perioade de transformare profundă — o veritabilă «Renaștere» a medicinei. Și este o responsabilitate, dar și un privilege să putem contribui la această evoluție. Viitorul sună, cu adevărat, foarte bine”, a conchis Anca Buzoianu.

Reamintim faptul că la începutul lunii martie au început lucrările la centrul integrat de cercetare și simulare al Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj. Va fi cel mai mare de acest tip din Sud-Estul Europei.

50 mil € pentru cel mai amplu proiect de infrastructură educațională a UMF Cluj

Este vorba de cel mai amplu proiect de infrastructură a UMF Cluj, care va fi situat în interiorul campusului universitar.

Valoarea totală a investiției este de 255 de milioane de lei/circa 50 de milioane de euro, iar suprafața construită este de 17.000 mp, cifre ce reflectă amploarea și ambiția acestui demers.

Practic este cea mai mare clădire pe care UMF Cluj o va avea în proprietate.

Proiectul este structurat pe două corpuri, care beneficiază de finanțare diferită.

