CFR Cluj se întărește în atac. Formația din Gruia a rezolvat al optulea transfer al verii.

CFR Cluj a anunțat că a semnat cu atacantul sârb Stefan Dražić.

Atacantul sârb Stefan Dražić a semnat cu CFR Cluj | Foto: Facebook, Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

CFR Cluj a anunțat, vineri, 10 iulie 2026, transferul atacantului sârb Stefan Dražić, care a evoluat în ultimele două sezoane în Cipru, la APOEL Nicosia.

CFR Cluj se întârește în atac

„Ceferiști, începând de astăzi, Stefan Dražić este noul nostru atacant. În ultimele două sezoane, Drazic a evoluat pentru APOEL Nicosia, cel mai titrat club din Cipru, iar în stagiunea recent încheiată a fost golgheterul echipei, cu 11 goluri marcate în campionatul cipriot. La nivel internațional, Stefan a reprezentat Serbia la nivel de tineret. Îi urăm bun venit în Gruia și îi dorim cât mai multe goluri, pase decisive și performanțe în tricoul echipei noastre”, au anunțat oficialii CFR Cluj pe site-ul clubului.

Atacantul în vârstă de 33 de ani a mai evoluat în cariera sa de până acum la formațiile Radnicki Obrenovac, FK Javor-Matis Ivanjica, FK Vozdovac, KV Mechelen, Mezokovesd Zsory FC, Diosgyori VTK și Changchun Yatai.

Transferuri pe bandă rulantă la CFR Cluj

Formația din Gruia i-a mai transferat în actuala pauză competițională pe:

portarul portughez Andre Moreira (ultima oară a evoluat la Volos)

fundașul Marian Huja (transfer definitiv de la Pogon Szczecin)

mijlocașul bosniac Igor Savic (Zrinjski)

fundașul croat Renato Pantalon (FK Jablonec)

mijlocașului ghanez Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung)

mijlocașul uruguayan Francisco Barrios (Atletico Clube Goianiense)

israelianul Yuval Sade (Maccabi Netanya) a semnat un contract cu clubul din Gruia încă din iarnă și s-a alăturat în această vară clubului din Gruia

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