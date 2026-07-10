Amenzi de aproape 3 mil. lei date de Garda de Mediu Cluj în primele șase luni din 2026. S-a lăsat și cu sesizări penale.

Garda de Mediu Cluj a aplicat amenzi de de aproape trei milioane de lei în primele șase luni din 2026 pentru mai multe nereguli.

Garda de Mediu Cluj a dat amenzi de aproape 3 mil. lei în primele șase luni din 2026 | Foto: Facebook, Garda de Mediu Cluj

În primele șase luni din 2026, Garda de Mediu Cluj a dat amenzi de aproximativ trei milioane de lei.

Amenzi de aproape 3 mil. lei date de Garda de Mediu Cluj în primele șase luni din 2026

În semestrul 1 al anului 2026, Garda de Mediu a efectuat 411 controale la agenți economici și persoane fizice de pe raza județului Cluj. De asemenea, au fost soluționate 507 sesizări.

Astfel, în primele șase luni din 2026, Garda de Mediu Cluj a aplicat 167 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.974.000 lei pentru:

nerespectarea regimului deșeurilor (depozitări, transport etc)

neluarea măsurilor necesare de către agenții economici care desfășoară lucrări de construire a imobilelor (santiere), de limitare a emisiilor de pulberi (PM 2,5/PM 10)

lipsa actelor de reglementare (Autorizațiilor de Mediu, avize, acorduri etc)

nerealizarea măsurilor dispuse prin actele de control

S-a lăsat și cu sesizări penale

„Au fost înaintate la Parchet - 12 sesizări penale - pentru utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri fără acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor, nerespectarea regimului ariilor naturale protejate, precum și pentru eliminarea deșeurilor în spații neautorizate”, se arată într-un comunicat al Gărzii de Mediu Cluj.

Au fost desfășurate și acțiuni de control realizate în baza Planurilor de Acțiune la mai multe obiective ce au vizat verificarea gestionării deșeurilor, respectiv a vehiculelor scoase din uz (V.S.U.), a deșeurilor de material lemnos și a deșeurilor din construcții / demolări, anvelope, deșeuri menajere, vegetale etc.

Acțiunile s-au finalizat cu aplicarea a șase sancțiuni contravenționale în valoare de 205.000 lei, o sesizare penală și două propuneri de suspendare a actului de reglementare (Autorizației de Mediu).

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