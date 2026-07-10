Admitere 2026 la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”: Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept din Cluj-Napoca își așteaptă viitorii studenți

Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca și Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, ambele parte a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, organizează în această perioadă admiterea pentru anul universitar 2026-2027, la programele de licență și de masterat.

Admitere 2026 la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” | Foto: Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Înscrierile se pot face atât online, cât și în persoană, la sediile facultăților.

O universitate cu peste trei decenii de tradiție

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a fost înființată în 1990, în primul val al învățământului superior particular din România, și s-a consolidat de-a lungul timpului ca una dintre cele mai importante universități private din țară. Instituția a primit din partea ARACIS, în mod repetat – inclusiv pentru perioada 2022–2027 –, calificativul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă evaluare care poate fi acordată unei universități din România.

Numele universității trimite la Dimitrie Cantemir, domnitorul cărturar și membru al Academiei din Berlin, iar alegerea nu este doar simbolică: instituția a mizat de la început pe rigoare academică și pe programe cu aplicabilitate directă în profesiile pentru care pregătește studenții. La Cluj-Napoca, cele două facultăți funcționează de peste trei decenii și au format generații de economiști și juriști care activează astăzi în firme de contabilitate și audit, bănci, cabinete de avocatură, instanțe, parchete și administrație publică.

Studenți absolvenți ai Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” | Foto: Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Științe Economice: contabilitate cu instrumente digitale

Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca și-a construit oferta în jurul unei singure specializări, dezvoltată pe ambele cicluri de studii:

Licență – Contabilitate și informatică de gestiune , organizată atât la învățământ cu frecvență (zi), cât și la învățământ la distanță, formă potrivită pentru cei care lucrează deja și doresc o calificare universitară;

, organizată atât la învățământ cu frecvență (zi), cât și la învățământ la distanță, formă potrivită pentru cei care lucrează deja și doresc o calificare universitară; Masterat – Contabilitate și auditul afacerilor, program care aprofundează pregătirea de la licență și deschide drumul către profesiile reglementate de expert contabil și auditor financiar, precum și către poziții de conducere financiară.

Programa îmbină pregătirea contabilă clasică cu utilizarea sistemelor informatice de gestiune, o combinație cerută constant pe piața muncii. Absolvenții specializării lucrează în departamente financiar-contabile, firme de expertiză și audit, instituții bancare sau consultanță fiscală.

Festivitatea de absolvire la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” | Foto: Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Drept: de la științe penale la dreptul inteligenței artificiale

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca se numără printre facultățile de drept private cu cea mai îndelungată tradiție din Transilvania. Programul de licență în Drept, organizat la zi și la învățământ la distanță, asigură pregătirea necesară pentru examenele de acces în profesiile juridice: avocatură, magistratură, notariat, consiliere juridică.

La nivel de masterat, facultatea oferă trei programe orientate către direcțiile actuale ale profesiei:

Dreptul național și european al afacerilor – adresat juriștilor care asistă companii într-un cadru legislativ tot mai integrat la nivel european;

– adresat juriștilor care asistă companii într-un cadru legislativ tot mai integrat la nivel european; Științe penale și criminalistică – destinat celor interesați de justiția penală, de la tehnicile de investigație până la procedura penală;

– destinat celor interesați de justiția penală, de la tehnicile de investigație până la procedura penală; Dreptul inteligenței artificiale și tehnologiilor digitale – unul dintre puținele programe de acest fel din România, care pregătește juriști pentru problemele juridice ridicate de noile tehnologii, un domeniu în care cererea de specialiști este în creștere.

Condiții de studiu

Ambele facultăți funcționează cu serii și grupe de dimensiuni reduse, ceea ce permite lucrul direct cu studenții. O parte importantă a corpului profesoral este formată din practicieni – experți contabili, auditori, avocați, magistrați –, iar formele de învățământ la distanță, disponibile atât la Drept, cât și la Contabilitate și informatică de gestiune, fac studiile compatibile cu un loc de muncă.

Cum se face înscrierea

Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este în desfășurare, atât pentru licență, cât și pentru masterat. Dosarele de înscriere pot fi depuse online, prin platformele facultăților, sau în persoană, la secretariatele din Cluj-Napoca. Candidații interesați sunt invitați să se înscrie în această perioadă; informațiile complete despre calendar, actele necesare și taxele de studiu sunt disponibile pe cantemircluj.ro (Facultatea de Științe Economice) și dimitriecantemir.ro (Facultatea de Drept).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: