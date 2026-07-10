Cluj-Napoca, în topul celor mai sigure orașe din Europa. Municipiul a depășit orașe de renume.

Cluj-Napoca se află în elita siguranței. Municipiul ocupă locul al șaptelea în clasamentul celor mai sigure orașe din Europa.

Cluj-Napoca, în topul celor mai sigure orașe din Europa | Foto: monitorulcj.ro

Municipiul Cluj-Napoca se află printre cele mai sigure orașe din Europa. „Capitala Transilvaniei” ocupă locul al șaptelea în topul siguranței pe „bătrânul continent”.

Cluj-Napoca, în elita siguranței din Europa

Prin clasarea pe locul al șaptelea în clasamentul celor mai sigure orașe din Europa, Cluj-Napoca a obținut un rezultat remarcabil datorită nivelului său excepțional de siguranță percepută, potrivit unei recente analize pe termen lung.

La nivel mondial, municipiul Cluj-Napoca ocupă locul 18 în topul celor mai sigure orașe din lume.

Indicele de îngrijorare privind criminalitatea în Cluj-Napoca este de doar 21,9 puncte, ceea ce plasează orașul în elita absolută a metropolelor europene.

În acest indice al siguranței, Cluj-Napoca împarte reflectoarele cu orașe de talie mondială precum München, Zürich, Zagreb și Tallinn. Primul loc din Europa a fost adjudecat de Haga (Țările de Jos).

Cluj-Napoca, printre cele mai sigure orașe din Europa

Elita europeană: Top 10 orașe din Europa cu cel mai ridicat nivel de siguranță percepută

Haga - Țările de Jos München - Germania Trondheim - Norvegia Zagreb - Croația Ljubljana - Slovenia Eindhoven - Țările de Jos Cluj-Napoca - România Tallinn - Estonia Zürich - Elveția Reykjavik - Islanda

Studiul citat a analizat în detaliu care sunt orașele europene care le oferă rezidenților și vizitatorilor cel mai ridicat sentiment de siguranță subiectivă, comparând datele colectate pe parcursul ultimilor șase ani.

Siguranța, o prioritate la Cluj-Napoca

Analiza citată confirmă statutul municipiului Cluj-Napoca ca fiind unul dintre cele mai stabile, primitoare și primordiale orașe din Europa în ceea ce privește calitatea vieții. Studiul, care a urmărit percepția subiectivă asupra siguranței și îngrijorările legate de criminalitate în ultimii șase ani, plasează orașul românesc pe un impresionant loc 7 la nivelul întregului continent.

Analiza demonstrează că dezvoltarea economică și culturală rapidă a Clujului nu s-a realizat în detrimentul ordinii publice.

Analiza arată că rata de îngrijorare subiectivă în Cluj-Napoca se situează la un nivel remarcabil de scăzut, de doar 21,9 puncte. Deși s-a înregistrat o ușoară variație de +0,7 puncte pe parcursul celor șase ani de monitorizare (în creștere de la 21,2 în 2019), cifrele reflectă o stabilitate incredibilă într-o perioadă altfel turbulentă pentru Europa.

Cluj-Napoca a depășit orașe de renume în topul siguranței în Europa

În clasamentul final, Cluj-Napoca s-a poziționat înaintea unor centre majore precum capitala Estoniei, Tallinn (22,0); cel mai mare oraș din Elveția, Zürich (23,3) și capitala Islandei, Reykjavik (24,2). Cel mai scăzut nivel general de anxietate din Europa a fost înregistrat în Haga, Țările de Jos (20,5).

Această reușită scoate în evidență faptul că transformarea continuă municipiului Cluj-Napoca în principalul „hub tehnologic” al regiunii a avansat în paralel cu o dezvoltare socială echilibrată.

Cluj-Napoca, refugiu sigur

Menținerea unui scor atât de scăzut în cadrul indicelui – cu mult sub media europeană – consolidează statutul orașului de refugiu sigur, unde locuitorii și vizitatorii internaționali se pot bucura de viața urbană cu deplină liniște sufletească, la orice oră din zi sau din noapte.

Metodologie

Analiza are la bază datele din indicele de criminalitate al platformei Numbeo, colectate semestrial din 2019 până la începutul anului 2025. Compare the Market a structurat aceste date în ordine cronologică și a filtrat orașele cu cele mai scăzute niveluri de îngrijorare (cel mai puternic sentiment de siguranță) și incluzând doar acele locații care au avut seturi de date continue pe parcursul tuturor perioadelor evaluate.

Pentru a păstra diversitatea regională, în comparația finală a fost selectat doar orașul cel mai bine clasat din fiecare țară. Indicele Numbeo (pe o scară de la 0 la 100) este compilat pe baza unor chestionare care evaluează sentimentul general de siguranță din timpul zilei și al nopții, temeri specifice legate de infracționalitate și climatul social general din spațiile urbane.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: