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Circulație restricționată pe strada Louis Pasteur, în weekend: Trasee alternative
Circulația rutieră va fi restricționată temporar pe strada Louis Pasteur în perioada 10 – 12 iulie. Trasee alternative pe direcția Zorilor – Centru.Circulație restricționată pe strada Louis Pasteur, în weekend: Trasee alternative|Foto: Google Maps
Primăria Cluj-Napoca a anunțat că strada Louis Pasteur va fi închisă circulației auto la intrarea dinspre strada Iuliu Moldovan, începând de vineri, 10 iulie, ora 22:00, până duminică, 12 iulie, ora 8:00.
Circulație restricționată pe strada Louis Pasteur, în weekend: Trasee alternative
Măsura a fost dispusă la solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj pentru finalizarea lucrărilor la Centrul de patologie vasculară-cerebrală și neurochirurgie.
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Astfel, în intervalul menționat vor fi executate lucrari de spor de putere și racordare subterană la rețeaua de distribuție a energiei electrice pentru noul corp al spitalului, situat pe strada Louis Pasteur nr. 5.
Circulație deviată pe rute alternative
Traseele alternative de circulație pe direcția cartierul Zorilor - Centru vor fi următoarele:
*str. Louis Pasteur - str.Iuliu Moldovan – str. G. Marinescu - str. Ciprian Porumbescu - str. Păstorului - str. Remetea - str. B.P.Hașdeu - str. Victor Babeș.
*str. Louis Pasteur – str. Cireșilor – str. Ceahlau – str. Al. Borza - str. Republicii – str. Ion Creangă – str. Victor Babeș.
*str. Louis Pasteur – str. Viilor – str. Observatorului – str. Republicii – str. Ion Creangă- str. Victor Babeș.
Restricțiile de circulație vor fi semnalizate de executantul lucrărilor prin indicatoare rutiere și piloți de dirijare.
Șoferii sun îndemnați să circule cu atenție sporită respectând reglementarea temporară a circulației.
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