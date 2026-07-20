Clujana devine hub regional de inovare: incubator de afaceri și servicii de transfer tehnologic

Consiliul Județean a finalizat acordul de parteneriat cu ADR Nord-Vest pentru transformarea fostei fabrici Clujana într-o platformă dedicată inovării și transferului tehnologic între mediul universitar, cercetare și companii.

Clujana devine hub regional de inovare: incubator de afaceri și servicii de transfer tehnologic|Foto Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat menit să transforme județul Cluj într-un centru strategic de referință adresat inovării, cercetării aplicate și transferului tehnologic către mediul economic.

Acordul urmează a fi supus aprobării consilierilor județeni în următoarea ședință a forului administrativ județean.

Clujana devine hub regional de inovare: incubator de afaceri și servicii de transfer tehnologic

După cum semnalează Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, mediul de afaceri românesc și antreprenorii clujeni merită să fie sprijiniți, astfel că prin intermediul fondurilor europene, administrația județului va înființa pe fosta platformă industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic ale IMM-urilor din regiunea de Nord-Vest, care va păstra și numele Clujana.

„Hub-ul va funcționa într-o clădire din ansamblul fostei fabrici, aflat în patrimoniul județului. Investiția va revitaliza, pe de o parte, Platforma Clujana și va consolida poziția Clujului ca cel mai mare centru regional de dezvoltare inteligentă din România”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Viitorul hub Clujana, rol esențial în ecosistemul de inovare și dezvoltare al Clujului

Viitorul hub va integra funcțiuni complementare esențiale pentru dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, respectiv un „FabLab” dedicat prototipării și dezvoltării de produse, un incubator de afaceri destinat startup-urilor și antreprenorilor inovatori, precum și dezvoltarea de servicii de transfer tehnologic și conectare între mediul universitar, cercetare și companii.

De asemenea, vor fi amenajate inclusiv spații adecvate pentru activități de mentorat, co-working, de prototipare, etc.

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