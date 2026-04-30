Numărul paturilor de spital va fi redus cu 14.000 în următorii 3 ani: cum explică Guvernul decizia?

Guvernul reduce cu 14.000 numărul de paturi din spitale. Măsura va fi implementată până în 2028, potrivit deciziei adoptate de Executiv.

Guvernul reduce cu 14.000 numărul de paturi din spitale: „Nu afectează cu nimic calitatea serviciilor medicale efectuate”| Foto: DepositPhotos.com

Guvernul Bolojan a adoptat, miercuri, măsura ce vizează reducerea numărului paturilor din spitale.

În condițiile în care gradul de ocupare actual e 60% la pacienții cronici, numărul de paturi va fi redus cu 14.000.

Numărul paturilor destinate spitalizării continue va fi redus cu 14.000, etapizat, pe parcursul următorilor trei ani, conform unei hotărâri aprobate în ședința de miercuri a Guvernului.

În prezent, gradul de ocupare a paturilor pentru spitalizarea continuă este de 51% pentru pacienții acuți și de 60% pentru pacienții cronici, a precizat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri seara la Palatul Victoria.

Specialiștii consideră că rata optimă de ocupare a paturilor la un spital este de aproximativ 80%, a mai spus ministrul Sănătății.

Planul național de paturi pentru 2026-2028

Planul național de paturi pentru perioada 2026-2028, aprobat de Guvern, prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanțate de casele de asigurări de sănătate.

„Acest plan național de paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciilor medicale efectuate de aici încolo în unitățile sanitare cu paturi. Dacă media UE este de 511 paturi la 100.000 de locuitori, România are o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori. Suntem pe podium, pe locul trei, ca și număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitori”, a spus Cseke Attila.

Hotărârea de guvern va intra în vigoare la data de 1 mai. Ministrul interimar a subliniat că planul național asigură „predictibilitate, stabilitate și eficiență” în domeniul spitalizării continue.

„În ultimii ani se observă o scădere semnificativă a ratei de ocupare, inclusiv la spitalele județene. În afara Spitalului de Urgență din București, la celelalte spitale de urgență din țară, niciun spital de urgență din afara Bucureștiului nu are o rată de ocupare care depășește 70%. Una dintre modalitățile de finanțare în sistemul sanitar este aceea care ia în considerare numărul de paturi. Este evident că este ineficient să închei contract de furnizare de servicii medicale pentru 100 de paturi când tu știi că rata de ocupare este undeva la 50-60 de paturi în spitalul respectiv sau poate chiar mai puțin”, a spus ministrul Sănătății.

Cseke a adăugat că la finalul anului trecut au fost în contractare 116.650 de paturi, dintre care 94,8% sunt paturi contractate cu spitale publice, iar 5,2% sunt paturi din spitale private.

Număr de paturi redus în urma „investițiilor” în sistemul sanitar

„Această tendință de reducere a numărului de paturi (...) are în vedere și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și anume investițiile care au fost în sistemul spitalicesc din România: dotările, echipamentele noi, tehnologiile noi, medicamentele noi introduse, pe de o parte, respectiv o creștere exponențială importantă a spitalizării de zi, care înseamnă că rezolvi în acea zi problema medicală a pacientului și nu trebuie să îl spitalizezi continuu”, a mai spus ministrul Sănătății, Cseke Attila.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

