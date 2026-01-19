Mai mulți pacienți la Spitalul Județean Cluj în 2025. Peste o treime dintre aceștia au venit din alte județe.

Anul trecut, circa 37% dintre pacienții Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj (SCJU) Cluj au venit din afara județului.

Numărul pacienților a crescut cu circa 10% în 2025 la SCJU Cluj | Foto: SCJU Cluj / Fotografie ilustrativă

În cifre, activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj (SCJU) din ultimul an însemnă 55.915 pacienți internați pe spitalizare continuă, ceea ce plasează SCJU Cluj pe un onorant loc doi la nivel național și pe primul loc la Indicele de Complexitate a Cazurilor (ICM), între spitalele din aceeași categorie, cu o valoare medie de 2,34, potrivit unei comunicări oficiale.

Aproximativ 37 % dintre pacienți au venit din afara județului Cluj, ceea ce a confirmat statutul oficial de spital cu rol regional, din categoria I, cu nivel de competenţă foarte înalt. Media zilnică a pacienților internați pe secțiile spitalului a fost de 960.

Aproape 120.000 de cazuri de urgeță la SCJU Cluj în 2025

În 2025, SCJU Cluj a gestionat un număr de 119.437 prezentări în urgență, din care 41.915 de pacienți consultați în UPU, din care 9.680 cazuri critice. Cele nouă camere de gardă ale spitalului au ocordat consultații pentru un număr de 77.522 pacienți, cele mai multe la Camera de Gardă Ortopedie-Traumatologie (19.937 pacienți), ORL (12.922) și Oftalmologie (12.142).

În cele 42 de săli de operații ale spitalului, în anul 2025 au avut loc 27.093 intervenții chirurgicale. În cele 43 de cabinete de specialitate ale ambulatoriului integrat au fost acordate un număr de 186.067 consultații.

Manager Spitalul Județean Cluj: Numărul pacienților a crescut cu aproximativ 10% în 2025

„Datele din acest scurt bilanț arată o creștere cu aproximativ 10 procente a numărului de pacienți față de anul precedent. Pe lângă numărul important de paciență tratați, spitalul a reușit să realizeze mai multe proceduri medicale în premieră și a deschis facilități medicale noi, prin investiții din fonduri nerambursabile, completate cu fonduri rezultate din venituri proprii. Privim cu optimism spre anul care abia a început, pregătiți să facem față tuturor provocărilor. Dorim să implementăm cu maximă eficiență toate măsurile de reformă aflate pe agenda ministerului, menite să imbunătățească modul în care pacienții beneficiază de servicii medicale”, a declarat managerul SCJU Cluj, prof. dr. Claudia Gherman, citată în comunicatul oficial.

