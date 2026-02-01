Prima zi de concediu medical, considerată un abuz. Bolnavii de cancer cer intervenția Avocatului Poporului

Federația Asociaților Bolnavilor de Cancer din România (FABC) a sesizat Avocatul Poporului, Renate Weber, pentru a solicita verificarea constituționalității noii măsuri care prevede ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită.

Bolnavii de cancer cer intervenția Avocatului Poporului

Federația atrage atenția că această decizie, aplicată de astăzi, 1 februarie 2026, afectează grav pacienții cronici și poate descuraja continuarea tratamentelor salvatoare, notează HotNews.ro.

Conform FABC, neplata primei zile de concediu medical poate avea consecințe minore pentru angajații sănătoși, însă pentru pacienții aflați în tratamente recurente, precum terapii oncologice, biologice sau spitalizări de zi, aceasta se aplică de mai multe ori pe an, generând pierderi semnificative de venituri.

„Aceşti oameni nu lipsesc de la muncă din comoditate. Lipsesc pentru a putea trăi. Prin această măsură, statul ajunge să sancţioneze exact pacienţii care aleg să muncească, în ciuda bolii, să contribuie la sistemul de asigurări şi evită dependenţa de prestaţii sociale”, precizează Federaţia.

FABC susține că măsura ridică probleme serioase, precum discriminarea față de pacienții vulnerabili, descurajarea respectării monitorizării medicale obligatorii și afectează dreptul constituțional la ocrotirea sănătății. De asemenea, această inițiativă poate impiedica integrarea profesională a persoanelor cu probleme oncologice și boli cronice sau rare.

„Limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi facută printr-un alt abuz. Modul în care a fost formulată şi aplicată această măsură produce efecte grave, disproporţionate şi profund inechitabile asupra pacienţilor cronici care aleg să muncească şi să rămână activi profesional.” mai specifică Federația.

Solicitările Federației

FABC cere Avocatului Poporului să intervină urgent și să oprească ceea ce numește „o nedreptate flagrantă”. În scrisoarea trimisă instituției, FABC solicită să conteste urgent neplata primei zile de concediu medical, să sesizeze Curtea Constituțională și să transmită recomandări ferme pentru protejarea pacienților cronici.

„Un sistem de sănătate echitabil nu pedepseşte oamenii pentru că aleg să muncească în ciuda bolii. Pacienţii cronici nu trebuie transformaţi în victime colaterale ale unei politici publice deficitare”, arată în scrisoare Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

