Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean, mesaj din America: „Sprijinul și exemplul SUA sunt esențiale pentru România”

Președintele senatului, clujeanul Mircea Abrudean a transmis că sprijinul și exemplu Statelor Unite ale Amercii sunt esențiale pentru menținerea statului de drept în România.

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean (stânga) și Riley Barnes, secretar de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat la întâlnirea cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, că România trebuie să acționeze în regiunea Mării Negre ca furnizor de stabilitate și să livreze progrese concrete pentru menținerea unei granițe sigure

„Întâlnirea (...) are o valoare reală pentru România și confirmă forța Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România. Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA are un rol central în promovarea acestor priorități, iar România are un interes direct pentru că se află pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene și se confruntă constant cu presiuni susținute”, a scris Abrudean, joi, 5 februarie 2026, pe Facebook.

Clujeanul Mircea Abrudean: „Dezinformarea, un risc zilnic”



Potrivit acestuia, în condițiile în care România are un război la graniță, dezinformarea reprezintă un „risc zilnic”.

„Avem un război la graniță, iar dezinformarea reprezintă un risc zilnic. Pentru România, exemplul și sprijinul Statelor Unite, în menținerea statului de drept, a integrității în funcția publică, a transparenței, a spațiului civic și a libertății presei sunt esențiale. Contextul regional este decisiv: Ucraina, Republica Moldova, regiunea Mării Negre. România trebuie să acționeze ca furnizor de stabilitate și să livreze progrese concrete pentru menținerea unei granițe sigure și pentru un parcurs clar”, a subliniat Abrudean.



Președintele Senatului, Mircea Abrudean, participă, în perioada 3-6 februarie, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington DC, SUA.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: