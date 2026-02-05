CFR Cluj a ajuns la un acord cu un nou jucător: „Va semna, a făcut vizita medicală”

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunţat un nou transfer la formaţia din Gruia.

CFR Cluj s-a apropiat de play-off / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Tehnicianul instalat pe banca clujenilor în urmă cu trei luni a avut un impact imediat la CFR. A înregistrat opt victorii şi o remiză în zece meciuri din campionat şi este la doar un punct de play-off, cu cinci etape rămase de disputat din Superligă.

Pentru asta, patronul Ioan Varga a ţinut cont de cerinţele antrenorului în ceea ce priveşte lotul echipei şi a ajuns la un acord cu încă un jucător. Este vorba despre fundaşul Marian Huja, fostul jucător al Petrolului.

Fotbalistul cu dublă cetăţenie, portugheză şi română, a petrecut 5 sezoane pe „Ilie Oană”. În vara anului trecut a ales să-şi continue cariera în Polonia, la Pogon Szczecin, grupare care a achita 300.000 de euro în schimbul său.

Totodată, Pancu a anunţat şi că CFR se va putea despărţit de doi jucători importanţi în acest sezon: Matei Ilie şi Meriton Korenica. Ambii au oferte din străinătate şi ar putea fi vânduţi, ca parte din planul de stingere a datoriilor existente la club.

„Huja e la Cluj, ştiu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aştepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglaţi

Clubul e pe primul plan, trebuie ca datoriile să fie stinse, iar jucătorii care sunt aici să fie plătiţi la zi, acesta e cel mai important lucru. Pot pleca Matei Ilie şi Korenica, iar pe lângă ei mai sunt doi jucători!”, a spus Daniel Pancu, pentru Fanatik.

