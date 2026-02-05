Neluțu Varga, reacție explozivă după a șasea victorie consecutivă a CFR-ului!

CFR Cluj a câștigat în deplasarea de la Arad, scor 1-0, și a ajuns la a șasea victorie consecutivă în campionat.

Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj/ Foto: captură TV

Fosta campioană se gândeşte acum chiar la calificarea în play-off-ul Superligii, cu toate că situaţia părea compromisă în momentul în care Daniel Pancu a semnat cu CFR. Vişiniii sunt pe locul 7, la doar un punct de FC Botoşani, echipa de pe locul 6.

În total, clujenii au înregistrat opt victorii şi un egal în zece meciuri din campionat disputate sub comanda lui Daniel Pancu. Patronul echipei, Neluţu Varga, s-a felicitat încă o dată pentru decizia de a-l aduce la Cluj după victoria din ultima etapă cu UTA Arad, scor 1-0.

"Sunt fericit şi îl laud în mod expres pe Pancu. Mă bucur tare pentru el, pentru că într-adevăr şi-a impus strategia şi are mână bună, se vede că e antrenor bun. Mă bucur pentru echipă, să dea Dumnezeu să o ţinem tot aşa, să ne urmăm paşii, să intrăm în play-off şi, după, care pe care. Sperăm să facem o figură bună.

Chiar dacă am început sezonul ăsta ca marfarul pe diesel, sper ca până la urmă să ajungem acolo unde ne e locul. Cu multă muncă, sârguinţă, efort şi concentare se poate.

Dumnezeu ne ajută încet-încet, ne revenim. A fost un an greu, dar acum am revenit. După ce am plătit toate datoriile e totul bine, au venit şi rezultatele", a spus Neluţu Varga după un alt succes al formaţiei sale, pentru Digi Sport.

