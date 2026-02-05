Povești despre iubire la Cringe Variete, pe scena Teatrului Muzical: cum reacționăm când Valentine’s Day ne prinde nepregătiți?

Lasă-te cucerit de un spectacol inedit, ce surprinde momentele romantice și iubirea stângace atunci când Valentine’s Day ne prinde nepregătiți. Vineri, 6 februarie, la Cringe variete, îți poți face loc pe scena Teatrului Muzical, pentru a împărtăși din peripețiile erosului buclucaș.

Seria de spectacole marca Stația Teatru/Muzical revine în februarie ca să râdă de iubire exact așa cum e: stângace, vulnerabilă și foarte umană.

Lasă-te cucerit de farmecele iubirii, dar și de episoadele de umor, ironie și speranță la cea de-a 7-a ediție Cringe, pentru a te apropia de multiplele fațete ale iubirii: cum e atunci când iubești, dar pierzi controlul. Spui prea mult ori faci loc momentelor penibile, crezând că esti romantic.

Ajungem la cea de-a 7-a ediție Cringe, iar de data aceasta tema este iubirea.

Cringe variete

6 februarie|20:00

Aducem în prim-plan momentele mai puțin plăcute, ușor penibile și extrem de recognoscibile, prin care trecem când ne prinde Valentine’s Day nepregătiți. Sau, mai simplu spus, sinceri cu noi înșine.

Iubirea e cringe. Hai s-o spunem împreună.

Cringe Variete #7 nu e doar de privit, e de trăit. Dacă ai o poveste de iubire prost sincronizată, un gest romantic regretabil, o poezie trimisă cui nu trebuia sau un moment penibil, locul tău e pe scenă.

Nu căutăm perfecțiune. Căutăm curaj, umanitate și un pic de autoironie.

Vii, spui, cânți, citești. Noi te susținem: te poți înscrie prin mesaj privat sau la 0754 695 412

Iar publicul te aplaudă.

În februarie, spectacolele continuă pe scena Teatrului Muzical cu reprezentații curajoase ce oferă noi perspective asupra iubirii, familiei și vulnerabilității, dar și asupra semnificației intervenției salvatoare în fața adicțiilor.

