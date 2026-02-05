3 zile în septembrie, cel mai nou film al lui Tudor Giurgiu, în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam

3 zile în septembrie, noul lungmetraj al lui Tudor Giurgiu, a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam în prezența echipei filmului.

Noul lungmetraj al lui Tudor Giurgiu a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam|Foto: Transilvania Film

Noul lungmetraj semnat de regizorul român Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie, a avut premiera mondială marți, 3 februarie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa.

Titlul a fost selectat în secțiunea Limelight, dedicată autorilor consacrați și celor mai recente producții ale acestora.

3 zile în septembrie, cel mai nou film al lui Tudor Giurgiu, în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam

Festivalul de la Rotterdam descrie 3 zile în septembrie drept „un lungmetraj exploziv, situat la granița dintre comedie romantică și tragedie, traversat de un umor negru acid", evidențiind astfel forța stilistică și relevanța internațională a celui mai recent proiect cinematografic al lui Tudor Giurgiu.

Filmul, construit în jurul unui plan-secvență de 65 de minute, surprinde prăbușirea emoțională a unei femei în chiar ziua nunții sale, ce culminează cu o derivă nocturnă, haotică și eliberatoare într-o stațiune de pe litoral.

3 zile în septembrie, noul lungmetraj al lui Tudor Giurgiu, a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam în prezența echipei filmului| Foto: Transilvania Film

Patru proiecții și sesiuni de Q&A cu realizatorii

Filmul va avea parte în total de patru proiecții, dintre care primele două urmate de sesiuni de Q&A cu realizatorii.

Echipa prezentă la Rotterdam îi include pe Tudor Giurgiu (regizor / scenarist), Andreea Vasile (actriță), Emilian Oprea (actor), Emilia Popescu (actriță), Adela Popescu (actriță), Mirela Zeța (actriță), Conrad Mericoffer (actor / scenarist), Radu Grigore (scenarist), Alexandru Dorobanțu (director de imagine), Bogdan Crăciun (producător), Șerban Lupaș (asistent de producție), Daniel Soare (sound) și Petre Osman (sound).

Program proiecții:

*Marți, 3 februarie 2026 | 19.00 | LantarenVenster 1

*Joi, 5 februarie 2026 | 13:00 – 14:41 | Cinerama 1

*Vineri, 6 februarie 2026 | 21:15 – 22:36 | Pathé 1

*Sâmbătă, 7 februarie 2026 | 12:00 – 13:21 | TR Schouwburg Grote Zaal

Foto: Transilvania Film

3 zile în septembrie este o producție independentă, realizată în coproducție de Point Film, StaySharp.Film, Libra Films și Arome 22.

Foto: Transilvania Film

În România, 3 zile în septembrie va fi distribuit de Transilvania Film și va avea premiera pe 18 septembrie 2026.

Foto: Transilvania Film

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: