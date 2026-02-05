Cluj-Napoca, model internațional pentru implicarea tinerilor la viața orașului

Com’ON CITY, pornit la Cluj-Napoca este procesul de participare al tinerilor la viața orașului, care devine model internațional.

Com’ON CITY, procesul de participare al tinerilor la viața orașului, pornit din Cluj-Napoca, devine model internațional

În perioada 4-5 februarie 2026, Cluj-Napoca găzduiește întâlnirea transnațională care dă startul ​proiectului Com’ON City din cadrul programului URBACT IV, sub coordonarea Primăriei, alături de Grupul PONT și Federația Tinerilor din Cluj.

Modelul clujean de bugetare participativă, preluat de alte 5 orașe europene

Proiectul vizează adaptarea și extinderea modelului clujean de bugetare participativă pentru tineri în șase orașe europene și desfășoară până în 2028. Certificarea Com’ON Cluj ca o Bună Practică Europeană de către programul URBACT al Uniunii Europene în 2024 a făcut posibilă această extindere internațională

Modelul Com'ON Cluj-Napoca, dezvoltat din 2015 de către Primărie, Grupul PONT și Federația Tinerilor din Cluj, le oferă tinerilor cu vârsta între 14 și 35 de ani posibilitatea de a propune și implementa proiecte cu impact în comunitate. Grupurile informale pot obține finanțare de la bugetul local printr-un proces participativ bazat pe vot public, însoțit de mentorat și sprijin logistic.

Poiectului Com’ON City: discuții la Zbor Hub Cluj | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Următoarele orașe devin partenere în acest proces de transfer:

Fiecare oraș va forma un Grup Local URBACT (ULG) format din instituții publice, ONG-uri, organizații de tineret, profesioniști și tineri activi. Grupurile vor adapta modelul Com’ON la propriile realități locale și vor testa componente cheie, cum ar fi: apeluri de idei, vot public, comunicare cu tinerii, colaborarea intersectorială. Întregul proces se desfășoară sub ghidajul Simonei Arghire, contact național URBACT și Nils Scheffer, expert internațional al rețelelor URBACT.

„Evenimentul din aceste două zile a adus împreună reprezentanți ai administrației publice, organizații neguvernamentale, instituții educaționale, grupuri de tineri și alți actori locali relevanți, cu scopul de a construi, în mod colaborativ, direcțiile de dezvoltare ale proiectului și pentru a oferi partenerilor internaționali o mai bună înțelegere asupra ecosistemului clujean de tineret”, a transmis Primăria Cluj-Napoca.

