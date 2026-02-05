Acțiuni de combatere a cerșetoriei în Cluj-Napoca. Viceprimar Dan Tarcea: „Nu vă lăsați păcăliți, mila e exploatată”.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a atras atenția asupra fenomenului de cerșetorie organizată și a precizat că, de multe ori, prin sprijinul oferit, de fapt, oamenii susțin neintenționat un sistem care exploatează oamenii vulnerabili.

Multe persoane vulnerabile, exploatate prin cerșetorie la Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

„Atenție, clujeni cui oferiți bani pe strată. Știm că, pentru mulți dintre noi, gestul de a da bani vine dintr-un impuls sincer de a ajuta. Pentru că ne gândim dacă am fi noi în locul lor. Este uman, iar exact asta este exploatat”, a transmis Dan Tarcea, într-un clip video pe Facebook.

Potrivit acetuia, în urma unor verificări s-a constatat că în multe dintre aceste situații nu sunt întâmplătoare

Cerșetoria orgnizată, un sistem prin care sunt exploatați oameni vulnerabili la Cluj-Napoca

„În spatele unor priviri triste și a unor povești emoționante se află, de multe ori, cerșetorie organizată, practicată de către persoane venite sau aduse special în Cluj-Napoca pentru această activitate, nu de oameni aflați într-o nevoie reală din comunitatea noastră”, a mai precizat Dan Tarcea.

Viceprimarul a explicat că partea cea mai dureroasă este când sunt folosite persoane vulnerabile pentru cerșetorie, adulți și copii care nu pot spune nu.

„Sunt oameni puși intenționat în față, pentru că se știe că emoția vinde. Aceste cazuri nu sunt ignorate. Sunt monitorizate atent, iar atunci când apar indicii de exploatare sau abuz, intervențiile se fac împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și IPJ Cluj.

Când dăm bani pe stradă riscăm să întreținem exploatarea oamenilor vunerabili

Tarcea a mai spus că Cluj-Napoca este un oraș empatic, iar asta e un lucru bun, însă când dăm bani pe stradă și credem că ajutăm, există riscul să facem exact opusul, anume întreținerea unui sistem care exploatează suferința altuia.

„Mesajul meu nu este «nu ajutați». Mesajul este: ajutați responsabil. Sprijinul real înseamnă centre sociale, ONG-uri acreditate, biserici și instituții care pot interveni corect și pe termen lung. Empatia ne definește ca oameni. Responabilitatea ne definește la nivel de comunitate”, a conchis Dan Tarcea.

